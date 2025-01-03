Прямі іноземні інвестиції в Україну скоротилися

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій за 11 місяців минулого року склав $3,64 млрд

Приплив прямих іноземних інвестицій в Україну становив $3,98 млрд за 11 місяців 2024 року. Це на 14% менше від показника аналогічного періоду 2023 року. Про це заявив голова парламентського комітету з податків і фінансів Данило Гетманцев.

Як зазначив нардеп, чистий приплив прямих іноземних інвестицій за цей період склав $3,64 млрд. Основна частка прямих іноземних інвестицій (64%) складає реінвестований прибуток. За весь 2023 рік реінвестований прибуток становив 75% ПІІ.

«Скорочення прямих іноземних інвестицій, низька частка нових (green field) інвестицій однозначно є негативною тенденцією. Навіть за всіх обмежень, пов'язаних із повномасштабною війною, що триває третій рік, уряд повинен показати більший результат у залученні іноземних інвесторів, що життєво необхідно як для макрофінансової стійкості, так і для прискорення економічного зростання у довгостроковій перспективі», – написав Гетманцев.

Нагадаємо, залишки на єдиному казначейському рахунку України склали понад 100 млрд грн, а на валютних рахунках – більш ніж 163 млрд грн, що є рекордними показниками.

Раніше голова Національного банку Андрій Пишний заявив, що на кінець 2025 року золотовалютні резерви України можуть досягти $41 млрд.

До слова, у Києві на хабарі у $20 тис. затримано головного державного інспектора Центрального міжрегіонального управління Державної податкової служби.

Як повідомлялося, індекс S&P 500 (фондовий індекс, у кошик якого включено 500 акціонерних компаній США, що мають найбільшу капіталізацію) піднявся на 24% за останні 12 місяців завдяки інтересу до акцій великих технологій, який підживлює штучний інтелект.