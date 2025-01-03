Глава «Укрметалургпрому»: Через підвищення тарифу на залізничні вантажні перевезення Україна втратить світові ринки торгівлі

Втратимо валютні надходження і подаруємо наші ринки росіянам – Каленков

Підвищення тарифів на залізничні перевезення на 37%, яке ініціює буде коштувати виробникам мінімум 10 мільярдів гривень, та призведе до зростання собівартості продукції. Це, своєю чергою, призведе до втрати наших традиційних ринків, на які прийдуть росіяни зі своєю дешевою продукцією. Про це розповів президент ОП «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

«Фактично так і є. Кожне підвищення тарифу – це додаткове навантаження на підприємства. Зважаючи на те, що майже три роки ми вже живемо у режимі виживання, а підприємства просто накопичують збитки, які вже обчислюються сотнями мільярдів гривень, кожне таке збільшення відразу відбивається на галузі. Підвищення залізничних тарифів – це 10 мільярдів гривень, навіть більше. І це призведе до того, що підприємства не те що підтримувати діяльність, а й виробляти продукцію більше не зможуть», – пояснив Каленков.

Він наголосив, що через обмеження можливостей експорту Україна вже втрачає європейський ринок, куди продовжує завозити продукцію Росія, і з підвищенням тарифів ця тенденція буде посилюватися.

«Російська федерація завозить свою продукцію на ринки у Північній Африці, у Латинській Америці, на яких ми могли б постачати продукцію. А ми втрачаємо свої ринки – і втрачаємо не просто так, а посилюючи РФ. Це подвійний удар по обороноздатності України: з одного боку, ми не даємо нашим підприємствам працювати та заробляти для країни валютну виручку. А з іншого боку – ми залишаємо традиційні для нас ринки росіянам», – резюмував Каленков.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» за результатами трьох кварталів року отримала 1,7 млрд грн чистого прибутку, а виторг зріс до 78 млрд грн. Водночас, компанія суттєво збільшила операційні витрати, через що ініціювала збільшення тарифу на вантажні перевезення на 37%.

Своєю чергою народний депутат Муса Магомедов заявив, що тарифне питання стане вирішальним іспитом для міністра відновлення Олексія Кулеби: йому доведеться обирати між державною компанією, яка нарощує витрати і хоче підвищення тарифів, та добробутом і розвитком економіки та місцевих громад.