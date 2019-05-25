У скасуванні енергореформи зацікавлений Коломойський – інвестаналітик



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Ігор Коломойський контролює Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи

Ігор Коломойський контролює феросплавні заводи, які є найбільшими споживачами електроенергії

Зацікавленим у відтермінуванні чи скасуванні реформи ринку електроенергії є бізнесмен Ігор Коломойський. Про в ефірі телеканалу «Еспресо» заявив інвестаналітик Сергій Фурса.

«Питання до пана Коломойського. Тому що хто найбільші споживачі електроенергії промислові в Україні? Феросплавні заводи. У нас хто володіє феросплавними заводами? Пан Коломойський. У них в собівартості електроенергії 50%. Тому для них дуже важливе це питання, вони дуже чутливі до питання ціни на електроенергію. Тому вони бажають зробити щось, щоб держава продовжила дотувати промислових виробників і знижувала ціни на електроенергію. Тому вони борються саме за електрику. 50% собівартості – це вагомий аргумент», - повідомив Фурса.

Як повідомляють ЗМІ, Коломойський контролює Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи. Сукупна потужність Нікопольського і Запорізького заводів становить 1,8 млн тонн феросплавів на рік, що дорівнює 89% від загального обсягу виробництва феросплавів в Україні. Запорізький феросплавний завод споживає половину від загального споживання електроенергії Запорізької області. Обсяг споживання електроенергії Нікопольським заводом феросплавів перевищує сумарне її споживання Івано-Франківською та Тернопільською областями.

Нагадаємо, з 1 липня набуває чинності Закон «Про ринок електричної енергії», спрямований на імплементацію актів законодавства Енергетичного співтовариства у сфері енергетики, а саме директиви Третього енергопакету. Реалізація передбачених Законом реформ призведе до лібералізації ринку електроенергії України та його функціонування на конкурентних засадах по європейській моделі. Запуск конкурентного ринку електроенергії є одним із зобов'язань України перед Євросоюзом. Реформа у сфері енергетики – одна з умов для надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС на суму 500 млн євро.

22 травня народні депутати Олександр Домбровський та Лев Підлісецький зареєстрували законопроект №10318 про відтермінування на три місяці дати запуску нового ринку електроенергії. 24 травня народні депутати Олексій Рябчин та Юрій Чижмарь зареєстрували ще один законопроект №10318-1 про перенесення дати запуску нового ринку електроенергії на 1 квітня 2020 р. Представник президента в Кабміні Андрій Герус неодноразово закликав відтермінувати або скасувати реформу ринку електроенергії.