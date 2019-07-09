Євросоюз погодився надати Україні 500 млн євро макрофінансової допомоги



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Україна з 1 липня запустила новий ринок електроенергії. Дана реформа була однією з ключових умов для отримання Україною допомоги від ЄС

ЄС готовий надати другий транш Четвертої програми макрофінансової допомоги, як тільки будуть виконані відповідні умови - декларація

Європейський Союз готовий виділити Україні черговий транш Четвертої програми макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн. євро. Про це йдеться в тексті декларації сторін за підсумками саміту Україна-ЄС у Києві.

«ЄС готовий надати другий транш (500 млн євро) Четвертої програми макрофінансової допомоги, як тільки будуть виконані відповідні умови», - сказано у документі.

Нагадаємо, Україна з 1 липня запустила новий ринок електроенергії. Дана реформа була однією з ключових умов для отримання Україною чергового траншу макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро в 2019 році.

Як повідомлялося, у вересні 2018 року представники України і ЄС підписали кредитну угоду про надання 4-ї програми макрофінансової допомоги ЄС Україні (MFA IV) на 1 млрд євро і меморандум про взаєморозуміння, в якому закріплені умови виділення цих коштів. Сума в 1 млрд євро була поділена на два рівних транша, перший з них ЄС перерахував в грудні 2018-го. Отримання другого прогнозувалося на весну-2019.

Основні умови отримання допомоги: закон передбачає боротьбу з відмиванням грошей, закон про авторизованого економічного оператора (АЕО), а також функціонування автоматичної системи повірки е-декларацій, виконання закону про ринок електроенергії та прийняття середньострокового плану реформування податкової та митної служб.