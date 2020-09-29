НКРЕКП підвищує тарифи на електроенергію, щоб довести економіку України до краху, — Ляшко



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«Кожен з нас буде платити більшу ціну за електроенергію»

Нацкомісія з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг підвищенням тарифів на електроенергію доведе економіку країни до краху. Про це заявив екс-депутат, лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі програми «Час Голованова» на телеканалі «Україна 24».

За його словами, ініціатива НКРЕКП підвищити тарифи для «Укренерго» на передачу електроенергії вдарить по кишені кожного українця і всіх без винятку підприємців.

«Кожен з нас, і малий, і середній, і великий бізнес, кожен побутовий споживач буде платити більшу ціну за електроенергію», - сказав Ляшко.

Він також наголосив, що саме НКРЕКП винна у виникненні мільярдної заборгованості на енергоринку і зараз змушує всіх споживачів струму заплатити за свою безвідповідальність, підвищуючи тарифи.

«Вони беруть, для пекарень, для кафе, для підприємств маленьких, великих, для всіх піднімають ціни. Витягують ці гроші з кишені. Свою корупцію, свою нездатність організувати ринкові умови на ринку електроенергії перекладають на споживачів, побутових і на промислових споживачів».

Раніше повідомлялось, що НЕК «Укренерго» пропонує з 1 листопада підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.

Голова секретаріату Ради підприємців при кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари та послуги.

Нагадаємо, народний депутат Михайло Волинець раніше заявляв, що дії членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, призвели до мільярдних боргів і збитків для держави та сприяють занепаду енергетики.