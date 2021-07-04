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    НКРЕКП проводить екстрене засідання

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    НКРЕКП проводить на екстрене засідання щодо учасників ринку електроенергії - НКРЕКП проводить екстрене засідання
    НКРЕКП проводить на екстрене засідання щодо учасників ринку електроенергії
    Фото з відкритих джерел

    Комісія розглядає врегулювання актуальних питань діяльності учасників ринку електроенергії

    Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, у неділю, 4 липня, зібралась на екстрене засідання. Засідання розпочалося о 21:00, повідомляє пресслужба відомства.

    На засідання винесено одне питання – про врегулювання актуальних питань діяльності учасників ринку електроенергії.

    Інших подробиць немає.

    Як повідомляє Інтерфакс-Україна, за три дні липня, з 2 по 4 липня ціна електроенергії на РДН знизилася майже в 3,5 раза порівняно з ціною на 1 липня - зі 1450,65 грн/МВт-год до історичного мінімуму у 2021 році в 426,06 грн/МВт-год на 4 липня.

    При цьому обсяг РДН знизився до 44,9 тис. МВт-год з 81,58 тис. МВт-год на 1 липня. Порівняно з 3 липня він виріс на 2 тис. МВт-год.

    НКРЕКП у відповідь на різке зниження ціни на РДН у перші дні липня рекомендувала учасникам ринку не орієнтуватися на ринок РДН як індикатив ціни в двосторонніх договорах, а використовувати фіксовану ціну, за якою продається і купується ресурс.

    Падіння ціни регулятор пояснив виведенням попиту з РДН на ринок двосторонніх договорів (РДД) окремими учасниками ринку.

    За результатами торгів на 5 липня ціна підвищилася до 505,68 грн/МВт-год.

    Нагадаємо, тариф на електроенергію для населення в Україні в 4 рази нижчий, ніж в середньому в країнах Європи. Населення отримує електроенергію за ціною в 2-3 нижче її собівартості.

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    Теги: НКРЕКП ринок ціни населення
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    НКРЕКП проводить екстрене засідання