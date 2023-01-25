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Штрафуючи обленерго за недотримання графіків НКРЕКП не враховує руйнування енергооб’єктів, – ексміністр

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Штрафуючи обленерго за недотримання графіків НКРЕКП не враховує руйнування енергооб’єктів, – ексміністр
Енергетик стоїть на руїнах об'єкту критичної інфраструктури
фото з відкритих джерел

Ексміністр підкреслив, що на відновлення пошкоджених окупантами енергетичних об’єктів потрібен час

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) не враховує об’єктивні чинники, коли накладає на обленерго штрафи за недотримання графіків відключення світла. Про це заявив колишній міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

«Регулятор, він же політичний орган, який на сьогодні накладає штрафи на ці компанії. Є об’єктивні реалії, є об’єктивні чинники, що вони дійсно не можуть надати електричну енергію споживачу, якщо повністю розбити підстанцію 330 кВ, 35х10 кВ. Тобто, моментально відновити ці підстанції практично не можливо», – сказав він.

Оржель підкреслив, що на відновлення пошкоджених окупантами енергетичних об’єктів потрібен час і зараз енергетики намагаються перепідключити споживачів, щоб давати їм електроенергію за графіком.

Нагадаємо, Державна інспекція енергетичного нагляду України встановила, що оператори систем розподілу (обленерго) докладають максимум зусиль, щоб розподіл дефіцитної електроенергії між всіма споживачами був справедливим. Крім того держорган визначив, що через російські атаки у Київській, Одеській та Дніпропетровській області аварійні відключення відбуваються майже так же часто, як і у прифронтових регіонах.

Теги: НКРЕКП міністр інспекція Олексій Оржель штраф

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