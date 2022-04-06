Нова Зеландія вводить нові санкції проти Росії

Нові митні тарифи та санкції набудуть чинності з 25 квітня

Уряд Нової Зеландії заявив, що вводить 35% мита на весь імпорт з Росії. Це наслідок звірства, яке вчинила російська армія в Україні. Про це повідомляє Reuters.

Також влада Нової Зеландії наклала заборону на експорт до Росії промислової продукції, яка тісно пов’язана зі стратегічними галузями російської промисловості.

«Зображення та повідомлення про звірства, скоєні проти мирного населення в Бучі та інших регіонах України, є огидними та осудливими, і Нова Зеландія продовжує реагувати на бездумні акти агресії Путіна», – йдеться у заяві міністерки закордонних справ Нанаї Махути.

Нові тарифи та санкції набудуть чинності з 25 квітня.

Це не вперше Нова Зеландія накладає санкції на Росію через війну проти України. Ще 7 березня уряд Нової Зеландії оголосив про законодавство про введення автономних санкцій проти Росії поза рамками ООН. Законодавство про санкції також стосуватиметься інших держав, причетних до російської агресії проти України, включаючи Білорусь. Саме за це Нова Зеландія потрапила в Росії до списку «недружніх країн».

4 квітня МЗС Нової Зеландії повідомило про введення нових санкцій проти російських бізнесменів. Із заяви міністра випливає, що уряд схвалив санкції щодо ще 36 осіб, «усі з яких є російськими олігархами або їхніми близькими родичами з тісними зв'язками» з російською владою.

У списку санкцій опинилися «найбагатші ділові люди, а також голови та директори деяких найбільших російських компаній».

«Вони не зможуть їздити в Аотеароа – Нову Зеландію, розпоряджатися активами, використовувати наші фінансові системи, щоб уникати санкцій, введених іншими країнами», – зазначили в уряді.

До слова, Канада ввела санкції проти дев'яти фізичних осіб із Росії, серед яких Володимир Потанін, Віктор Вексельберг, Кирило Шамалов та Леонід Міхельсон.