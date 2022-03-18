Нові ціни на АЗС приємно здивують. Що змінилося з 18 березня

Бензин на українських АЗС повинен коштувати не більше 36 грн

Із 18 березня цін на бензин і дизпаливо на українських АЗС знизяться. Про це повідомив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін під час телемарафону.

Він назвав максимальну вартість палива на АЗС, яка повинна бути. «Із завтрашнього дня (18 березня. – Ред.) ціна дизельного палива в Україні знижується на 5 гривень, тобто його вартість не повинна перевищувати 40 гривень за літр», – сказав Кудін.

За його словами, ціни на бензин знизяться ще більше – він подешевшає на майже на 8 грн і повинен коштувати близько 36 грн.

«Бензин подешевшає на 7,76 грн, і буде не дорожчим за 35,76 грн», – уточнив заступник міністра.

Нагадаємо, Після початку повномасштабної війни Росії проти України на багатьох АЗС виник серйозний дефіцит пального і подекуди бензин продавали максимум по 20 літрів в «одні руки». Кабмін ухвалив рішення, яке допоможе збільшити кількість пального.

Раніше, аби уникнути дефіциту пального в країні, Кабінет міністрів ухвалив рішення про скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне.

Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.