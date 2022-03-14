Кабмін підвищив ціни на пальне до 45 грн за літр

Від початку російського вторгнення на АЗС виник дефіцит пального

Від початку російського вторгнення на АЗС виник дефіцит пального

Показник для дизельного палива виріс майже на 9 грн

В уряді вирішили підвищити середні розцінки для бензинів на понад 5 грн. Показник для дизельного палива виріс майже на 9 грн. Про це повідомляє ubr.ua.

Порівняно з оновленням від 3 березня показник зріс на 5,18 грн для бензинів та на 8,98 – для дизпалива. Тоді середні ціни становили 33,79 грн та 30,92 грн відповідно.

«На підставі розрахунків… «Нафтогазу»… визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка становить 39,9 гривні, та 1 літра бензинів автомобільних Gasoline 10 ppm, яка становить 38,97 гривні», – повідомили у Мінекономіки.

При цьому максимально допустима роздрібна вартість залежить від встановленої граничної націнки, яку 23 лютого Кабмін знизив до 4,55 грн/л (було 5 грн) на бензини та 5 грн/л (було 7 грн) – на ДП. Відтак ціни на АЗС зростуть до 43,52 грн та 44,9 грн відповідно.

Нагадаємо, аби уникнути дефіциту пального в країні, Кабінет Міністрів ухвалив рішення про скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне. На цьому наголосив президент Володимир Зеленський під час свого звернення.

Раніше Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.