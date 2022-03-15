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    Економіка та фінанси

    У Раді ухвалено важливе рішення щодо ціни на пальне

    Від початку російського вторгнення на АЗС виник дефіцит пального - У Раді ухвалено важливе рішення щодо ціни на пальне

    Від початку російського вторгнення на АЗС виник дефіцит пального

    фото: glavcom.ua

    Буде скасовано акциз на пальне та знижено ставку ПДВ з 20% до 7%

    У понеділок, 14 березня, Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради затвердив новий доопрацьований законопроєкт №7137 про підтримку громадян та бізнесу в Україні в період воєнного стана. Про це повідомив голова комітету Данило Гетьманцев на своїй сторінці у Facebook.

    Документ, зокрема, передбачає зменшення ПДВ до 7% та звільнення від акцизу на пальне, що значно зменшує розмір податків.

    Як повідомлялося, в уряді вирішили підвищити середні розцінки для бензинів на понад 5 грн. При цьому максимально допустима роздрібна вартість залежить від встановленої граничної націнки, яку 23 лютого Кабмін знизив до 4,55 грн/л (було 5 грн) на бензини та 5 грн/л (було 7 грн) – на ДП. Відтак ціни на АЗС зростуть до 43,52 грн та 44,9 грн відповідно.

    Раніше, аби уникнути дефіциту пального в країні, Кабінет міністрів ухвалив рішення про скасування податку на додану вартість та акцизу на пальне.

    Міністерство економіки України опублікувало нову граничну вартість бензину та дизельного пального, від якої АЗС можуть встановлювати свою націнку.

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    Теги: Верховна Рада податки бензин ціни пальне
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    У Раді ухвалено важливе рішення щодо ціни на пальне