Сало в Україні дорожчає: скільки коштує кілограм

За рік середня ціна сала зросла майже на 15%

Середня ціна сала в Україні у серпні 2026 року становила 212,05 грн за кілограм, що на 27,02 грн, або 14,6% більше, ніж у серпні 2025 року. Водночас лише за місяць продукт подорожчав на 1,13 грн. Станом на 21 вересня у магазинах кілограм домашнього сала коштує від 259 до 359 грн. Про це розповідає «Главком» із посиланням на дані Minfin.

Як змінювалася ціна сала

Упродовж 2026 року вартість сала коливалася в межах близько 210–217 грн за кілограм. У січні середня ціна становила 216,43 грн, у лютому – 214,81 грн, а в березні вона зросла до 216,86 грн.

У квітні середня ціна знизилася до 215,54 грн за кг, у травні – до 215,08 грн, у червні – до 212,11 грн. У липні показник опустився до 210,92 грн.

У серпні ціна знову пішла вгору – до 212,05 грн за кг.

У яких областях сало найдорожче

Ціни на сало суттєво різняться залежно від регіону. У серпні найдорожче продукт коштував у Київській області – 264,65 грн за кг. У Чернігівській області середня ціна становила 261,78 грн, а у столиці – 255,19 грн.

Понад 230 грн за кілограм також коштувало сало у Запорізькій області – 232,34 грн та Черкаській – 230,71 грн. У Чернівецькій області середня ціна становила 227,12 грн за кг.

Найнижча середня ціна була у Тернопільській області – 155,68 грн за кг. У Хмельницькій області кілограм коштував 168,40 грн, у Миколаївській – 174,95 грн, а в Полтавській – 178,45 грн.

Скільки сало коштує у магазинах

Станом на 21 вересня, за даними Minfin, середня ціна домашнього сала становить 309 грн за кг. Водночас в окремих торговельних мережах вартість продукту відрізняється: у Megamarket домашнє сало продається по 259 грн за кг, у Novus – по 359 грн за кг, а у VARUS охолоджене домашнє сало коштує близько 289,90 грн за кг.

Ціна на домашнє сало у Megamarket скриншот сайту megamarket.zakaz.ua

Ціна на домашнє сало у Novus скриншот сайту novus.zakaz.ua

Ціна на сало у торговельній мережі Varus скриншот сайту varus.ua

Середньомісячна ціна домашнього сала у серпні становила 276,75 грн за кг, солоного – 225,72 грн.

Таким чином, вартість сала залежить не лише від регіону, а й від виду продукту та торговельної мережі.

Раніше «Главком» писав, що у вересні ціни на різні види м’яса в Україні змінювалися по-різному. Найбільше подорожчало стегно «Наша Ряба» – на 58,69 грн за кг, до 212,14 грн, а філе цього виробника додало 55,02 грн і коштувало 271,90 грн за кг. Водночас яловичий гуляш подешевшав на 56,87 грн за кг – до 437,63 грн.