«Метінвест» отримав за перше півріччя більше 9 млрд грн чистого збитку

Більше 9 млрд грн чистого збитку: «Метінвест» відзвітував за перше півріччя-2026

У першому півріччі 2026 року група «Метінвест» зафіксувала чистий збиток у розмірі $202 млн проти $58 млн роком раніше. Виторг зріс на 3% р./р, до $3,657 млрд. Ці фінансові результати компанія отримала ще до блокади експорту через чорноморські порти та вимушеної зупинки Південного ГЗК, а також до ракетних обстрілів «Запоріжсталі» й «Каметсталі» у серпні-вересні, внаслідок яких меткомбінати було зупинено.

На негативні результати тиснули передусім вищі операційні видатки, збиток від ліквідації дочірніх підприємств та зростання фінансових витрат. Основним фактором стало зростання чистих операційних витрат на 9%, до $3,588 млрд – це пояснюється операційними курсовими збитками від переоцінки кредиторської та дебіторської заборгованості ($149 млн), вищими цінами на сировину, зокрема коксівне вугілля ($145 млн), а також зростанням енергетичних затрат ($101 млн) на тлі подорожчання енергоресурсів.

За підсумками січня-червня продажі «Метінвесту» на українському ринку зросли на 1%, на зовнішніх ринках виторг збільшився на 4%, а продажі в Європі у першому півріччі зросли на 11% р./р. – до $1,69 млрд. Водночас, продажі в Азії, переважно у Китаї, впали на 8% р./р, а в МЕНА – на 39% р./р., до $63 млн.

Додатковий тиск на результат у І півріччі чинив збиток від вибуття дочірніх компаній, який зріс до $86 млн проти $17 млн роком раніше – переважно через ліквідаційні процедури щодо структур групи на тимчасово непідконтрольних територіях України. Фінансові витрати зросли на 16% р./р., до $152 млн, здебільшого через курсові збитки за фінансовою діяльністю.

Попри збиток, «Метінвест» повністю і своєчасно погасив у квітні євробонди на $428 млн, скоротивши від початку року загальний борг на 27%, до $1,057 млрд. З 2022 р. група повністю погасила три випуски облігацій на понад $1 млрд без реструктуризації.

Як відомо, за 2022–2025 роки «Метінвест» інвестував у розвиток підприємств 43,6 млрд грн та сплатив понад 82,2 млрд грн податків. Крім того, від початку війни компанія спрямувала понад 10 млрд грн на допомогу Україні та її громадянам, з яких 7,3 млрд грн – на потреби Сил оборони в межах ініціативи «Сталевий Фронт». Підприємства компанії також налагодили виробництво продукції для фронту, зокрема засобів захисту для військових і техніки.