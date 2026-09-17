Леся Карнаух написала заяву на звільнення з Державної податкової служби

Посадовиця оголосила про своє рішення після припинення її повноважень як виконувачки обов'язків голови Податкової служби

Перша заступниця голови Державної податкової служби Леся Карнаух написала заяву про звільнення з посади. Своє рішення вона пояснила необхідністю забезпечити стабільність та безперервність роботи відомства. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву посадовиці.

«В умовах війни – стабільність і безперервність роботи всіх державних інституцій – запорука існування України. Це стосується і Державної податкової служби, яка відповідає за наповнення державного бюджету та фінансову стабільність країни. І жодні обставини не повинні на це впливати. Тому ухвалила рішення – написала заяву про звільнення з посади першої заступниці Голови Державної податкової служби», – зазначила Карнаух.

Вона подякувала уряду та міністру фінансів за довіру й можливість працювати у команді ДПС, а також працівникам Податкової служби.

До слова, українські ЗМІ 15 вересня повідомили про проведення детективами НАБУ обшуків у Карнаух. Офіційно антикорупційне бюро на той момент не повідомляло про причини та результати слідчих дій.

Карнаух протягом кількох років працювала в одній управлінській команді з Русланом Кравченком. У липні 2023 року вона обійняла посаду заступниці голови Київської обласної державної адміністрації, яку на той момент очолював Кравченко.

У січні 2025 року, після призначення Кравченка головою Державної податкової служби, Карнаух стала його заступницею в податковій. 2 травня того ж року її призначили першою заступницею голови Податкової служби.

Після призначення Кравченка генеральним прокурором у червні 2025 року виконання обов'язків голови ДПС поклали на Карнаух. На цій посаді вона працювала до вересня 2026 року.

14 вересня Кабінет Міністрів припинив повноваження Карнаух як виконувачки обов'язків голови Державної податкової служби. Водночас вона залишалася першою заступницею голови ДПС – саме з цієї посади Карнаух тепер написала заяву про звільнення.

15 вересня Верховна Рада підтримала постанову про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора. Пізніше президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.