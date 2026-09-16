Міністр фінансів визнав: прожитковий мінімум в Україні не відповідає реальним потребам

У проєкті державного бюджету на 2027 рік уряд пропонує встановити прожитковий мінімум на рівні 3559 грн

Прожитковий мінімум в Україні не відповідає реальним потребам, а прожити на передбачену суму практично неможливо. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко під час розгляду у Верховній Раді проєкту державного бюджету на 2027 рік, передає «Главком».

Під час засідання міністра запитали, як українцям за 3 559 грн на місяць оплачувати комунальні послуги, купувати їжу та ліки. Така сума становить менше ніж 120 грн на день.

«Прожитковий мінімум у нас на сьогодні дійсно не відповідає реальним потребам», – заявив міністр.

Марченко визнав, що на нинішній прожитковий мінімум повноцінно прожити практично неможливо.

«На цю суму коштів можна тільки жити, виживати, і то, напевно, вижити, напевно, неможливо», – сказав він.

За його словами, нині прожитковий мінімум фактично є розрахунковим показником, оскільки до нього прив'язані інші виплати.

Одним із ключових завдань уряду міністр назвав відв'язування інших виплат від прожиткового мінімуму. Це, за його словами, дасть змогу визначати фактичний розмір показника та орієнтуватися на нього.

У проєкті державного бюджету на 2027 рік загальний прожитковий мінімум пропонується встановити на рівні 3 559 грн на місяць.

Міністр також зазначив, що уряд поступово переформатовує виплати та створює умови для їх збільшення. Водночас частина запропонованих змін потребує підтримки Верховної Ради.

Нагадаємо, раніше «Главком» писав, що міністр фінансів Сергій Марченко заявляв про жорстку економію під час підготовки держбюджету-2027. За його словами, уряд не зміг повністю задовольнити бюджетні запити жодного міністерства чи державного органу.