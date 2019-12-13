Новими клієнтами «Івано-Франківськгаз Збуту» з початку року стали 2,3 тис. прикарпатців новини компаній



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Збільшення клієнтів пов'язане з активним зведенням новобудов

В Івано-Франківській області зросла кількість побутових користувачів газом. За 11 місяців 2019 року року 2311 мешканців Прикарпаття обрали своїм постачальником ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут».

Найактивніше кількість клієнтів «Івано-Франківськгаз збуту» зростає в Івано-Франківську. За 11 місяців тут новими споживачами газу стали 1425 домогосподарств. Ще близько 900 нових споживачів компанія отримала в районах. Таке збільшення пов'язане з активним зведенням новобудов.

З-поміж усіх видів енергоносіїв прикарпатці все ж таки віддають перевагу природному газу, як найдоступнішому та екологічному енергоносію. Водночас, у сільській місцевості окремі споживачі переходять на користування альтернативними видами палива, зокрема, деревиною.

«Щороку кількість побутових споживачів зростає на 1,1%, - розповідає керівник відділу продажів фізичним особам ТОВ «Івано-Франківськгаз Збут» Леся Хараїм - Наразі більшість поставок газу припадає на побутових споживачів – це 380 млн куб. газу за рік».

Нагадаємо, для вирішення газових питань компанія налагодила систему консультацій як у відділеннях компанії, так і за допомогою контакт-центру. Окрім того, для клієнтів доступні онлайн-сервіси: «особистий кабінет» на сайті 104.ua, мобільні додатків 104 MobileLight (iOS) та 104Mobile (Android), чат-бот 7104 у Viber.