Експерт пояснив, чому кияни платитимуть за опалення менше



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Перерахунок вартості цих послуг отримають усі категорії споживачів Києва

У січні кияни отримають платіжки з меншими рахунками за тепло і гарячу воду приблизно на 22-23%.

Було це зниження тарифів економічним чи політичним, розповів експерт Валерій Колочко в програмі «Київ. Вголос», що виходить на радіо «Київ FM».

На його думку, у «тарифної історії» дуже багато політики. Також він зазначив, що тарифи в столиці не найвищі в Україні.

Колочко нагадав, що взагалі історія зі зниженням тарифів почалася з передвиборчої обіцянки нової влади. «Та не так все просто, як їм думалося спочатку. Вони навіть вважали за необхідне прийняття додаткового закону, яким би можна було врегулювати питання зменшення тарифів. Але я хочу нагадати тим чиновникам, в статті 17 закону України про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, є пункт 11.8 про те, що якщо протягом терміну, кратному кварталу (3, 6 або 9 місяців), змінюються ціни на, зокрема, природний газ, і це призводить до загально тарифних змін більш ніж на 2% від встановленого рівня, НКРЕКП може ухвалити рішення про коригування показників, які, власне, і впливають на ціноутворення, на тарифи. Згадаємо, що уряд постійно звітував, що ціна на газ зменшується. Тому НКРЕКП могла ухвалити рішення про зменшення тарифів за власною ініціативою».

Нагадаємо, підставою для перерахунку є прийняття 24 грудня 2019 року Кабінетом міністрів України постанови № 1082 «Деякі питання нарахування (визначення) плати за теплову енергію та послуги з централізованого опалення, централізованого постачання гарячої води для споживачів у зв’язку із зміною ціни природного газу».

Постанова передбачає зміну розміру нарахувань за послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання у зв’язку із зміною ціни природного газу, який використовується для виробництва теплоенергії, опалення та гарячої води. Питома вага природного газу в тарифах «Київтеплоенерго» складає близько 80%.

Перерахунок вартості цих послуг отримають усі категорії споживачів Києва.

Перерахунок проведено за методикою, наданою вищезазначеною урядовою постановою. Вона враховує вартість газу у відповідному місяці.

«Київтеплоенерго» здійснило коригування та знизило суми в рахунках. У січні в середньому кияни отримали платіжки із сумами на 300-400 гривень менше, ніж в попередньому місяці.

Читайте також