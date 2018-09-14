Облгази Фірташа заявили про мільярдні тарифні збитки



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Обсяг тарифних збитків групи компаній РГК досяг 8,3 млрд грн

Збитки операторів газорозподільних мереж, що входять до групи компаній РГК, сягнули 8,3 млрд грн. Як зазначають в РГК, це сталося через «неадекватний тариф на розподіл газу».

В газорозподільних компаніях групи РГК відзначають стрімке зростання тарифних збитків з початку 2018 року. Динаміка нарощування тарифних збитків в частині витробничо-технологічних витрат (ВТВ) прискорилась в цьому році через стрімке зростання цін на газ. Це пов’язано з тим, що в діючому тарифі для операторів ГРМ, який останній раз переглядався в 2015 році, вартість газу для виробничо-технологічних потреб закладена на рівні близько 6 000 грн/тис. куб. м. З того часу вона зросла більше ніж вдвічі - на вересень НАК «Нафтогаз України» оголосив ціну для промислових підприємств на рівні 13 тис. грн за 1 тис. куб. м.

Через те, що оператори ГРМ є збитковими, вони не можуть повністю розрахуватися зі своїми контрагентами і нарощують борги. Борг газорозподільних підприємств групи компаній РГК перед Укртрансгазом на 1 вересня 2018 року досяг 6 млрд грн. Всі оператори ГРМ групи компаній РГК закуповують газ для виробничо-технологічних потреб у групи Нафтогаз. Газорозподільні підприємства не можуть закуповувати цей газ на ринку, адже більше 60% власної виручки вони отримують у вигляді пільг та субсидій, які фінансуються з державного бюджету. В той час, як на вільному ринку розрахунки за газ можливі лише живими коштами.

Згідно з даними газорозподільних підприємств групи РГК, зараз витрати на закупівлю газу для виробничо-технологічних потреб сягають 80% всієї тарифної виручки, що унеможливлює повні розрахунки по ВТВ. Збереження неадекватного та економічно необґрунтованого тарифу на розподіл газу і надалі буде погіршувати стан розрахунків з іншими учасниками ринку та стан газорозподільної галузі.

Оператори ГРМ протягом останніх років неодноразово звертались до НКРЕКП щодо перегляду збиткових тарифів. «Наразі ситуація, що склалась, загрожує зривом опалювального сезону та потребує негайного усунення дискримінаційних умов існування газорозподільної галузі», - наголошують в РГК.