Офіційний курс долара піднявся вище 28 гривень



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Гривня падає

Національний банк продовжує знецінювати гривню

На середу, 16 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,05 грн/$. Це на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

Офіційний курс гривні до євро на 16 вересня встановлено на рівні 33,34 грн/євро проти 33,24 грн/євро у попередній банківський день.

До слова, проєкт Державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривень за долар.

Як повідомлялося, з 7 по 11 вересня Нацбанк викупив на міжбанківському валютному ринку всього $22,5 млн за єдиним курсом. Продавати валюту з резервів не довелося.

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