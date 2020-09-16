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    Економіка та фінанси

    Офіційний курс долара піднявся вище 28 гривень

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    Гривня падає - Офіційний курс долара піднявся вище 28 гривень
    Гривня падає

    Національний банк продовжує знецінювати гривню

    На середу, 16 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,05 грн/$. Це на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

    Про це повідомляється на сайті НБУ.

    Офіційний курс гривні до євро на 16 вересня встановлено на рівні 33,34 грн/євро проти 33,24 грн/євро у попередній банківський день.

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    До слова, проєкт Державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривень за долар.

    Як повідомлялося, з 7 по 11 вересня Нацбанк викупив на міжбанківському валютному ринку всього $22,5 млн за єдиним курсом. Продавати валюту з резервів не довелося. 

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