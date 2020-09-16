Офіційний курс долара піднявся вище 28 гривень
Національний банк продовжує знецінювати гривню
На середу, 16 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,05 грн/$. Це на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Офіційний курс гривні до євро на 16 вересня встановлено на рівні 33,34 грн/євро проти 33,24 грн/євро у попередній банківський день.
До слова, проєкт Державного бюджету України на 2021 рік розрахований на обмінному курсі 29,1 гривень за долар.
Як повідомлялося, з 7 по 11 вересня Нацбанк викупив на міжбанківському валютному ринку всього $22,5 млн за єдиним курсом. Продавати валюту з резервів не довелося.