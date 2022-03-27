На Запоріжжі рятувальники виявили тіла семи осіб з ознаками катування

Тіла виявлено у тимчасово окупованому місті Пологи

На тимчасово окупованій території міста Пологи під час гасіння пожежі в будинку було знайдено тіла чоловіків та жінок з колото-різаними ранами та ушкодженнями термічної дії. Про це повідомили в ГУНП в Запорізькій області.

«27 березня на тимчасово окупованій території працівниками державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області в місті Пологи було здійснено заходи щодо ліквідації загоряння будинку. Після цього рятувальники виявили сім трупів чоловічої та жіночої статі з ознаками насильницької смерті, а саме колото-різаними ранами в області грудної клітки та ушкодженнями внаслідок термічної дії», – йдеться у повідомленні.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення осіб потерпілих та обставин вчиненого злочину.

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області розпочато досудове розслідування кримінального провадження за п. 1,4,12 ч.2 ст.115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України. Поліцією наразі здійснюються слідчо-оперативні дії.

Нагадаємо, у Запорізькій області також Мелітополь є окупований російськими військами. Проте у місті регулярно відбуваються акції протесту проти агресора.

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