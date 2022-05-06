Шмигаль розповів, скільки зерна заблокувала РФ у портах України

Україна не може відправити з портів зерно на експорт

Росія може спричинити продовольчу кризу в країнах Європи, Африки та Азії та в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення Росія заблокувала в портах України близько 90 млн тонн зерна. Його планували відправити в інші країни. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на брифінгу під час візиту до Польщі.

«Зараз вони роблять наступну кризу, блокуючи вперше в історії порти іншої країни. 90 млн тонн нашого зерна заблоковані», - заявив глава уряду.

За словами Шмигаля, Росія може спричинити продовольчу кризу в країнах Європи, Африки та Азії, а також в Україні, обстрілюючи зернові склади.

Армія РФ з початку війни вже знищила на території України шість найбільших елеваторів, а на тимчасово окупованих територіях грабує фермерів та вивозить майно.

Шмигаль закликав світову спільноту повпливати на Росію та створити гуманітарні коридори для постачання зерна та продуктів харчування для тих країн, які гостро очікують цих продуктів.

Нагадаємо, за даними Мінагрополітики, Росія вкрала сотні тисяч тонн зерна на окупованих територіях. Загарбники поставили ультиматум фермерам – окупанти дозволять сіяти тільки зерно та соняшник, якщо українці погодяться безкоштовно віддавати 70% майбутнього врожаю.

Повідомлялося, що російське судно завантажило в тимчасово окупованому Криму 27 тисяч тонн зерна і спробувало продати його Єгипту, але після відмови змінило напрямок на Ліван та Сирію.

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Джерело: РБК-Україна