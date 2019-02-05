Омелян анонсував відновлення авіасполучення Київ-Ужгород



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Авіація це вигідно, це цікаво, на ній можна заробляти, - Омелян

Також просувається питання про аеропорти Дніпра та Запоріжжя

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що найближчим часом очікується відновлення сполучення аеропорту «Ужгород» з містом Київ. Про це повідомляє РБК-Україна.

Як зазначив міністр, також просувається питання про аеропорти Дніпра і Запоріжжя.

Омелян зауважив, що для України дуже важливо мати власні авіакомпанії.

«У чому полягає секрет успіху розвитку галузі? Авіація це вигідно, це цікаво, на ній можна заробляти. Завдяки нам, авіація стала звичайним видом транспорту, що конкурує з іншими видами транспорту. Для України дуже важливо мати власні авіакомпанії», - резюмував міністр.

Нагадаємо, раніше Омелян заявляв, що аеропорт «Ужгород» відновить повноцінну роботу у 2018 році. Директор «Украероруху» Дмитро Бабейчук отримав сертифікат відповідності нормам ЄС Державного підприємства обслуговування повітряного руху України.

Раніше президент України Петро Порошенко поставив завдання запустити перший рейс з Ужгорода до Києва вже у 2018 році.