Онлайн-розрахунки за газ в Запорізькій області за рік зросли вдвічі



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Використання онлайн-сервісів допомагає значно заощадити час

З початку року майже 52 тис. побутових споживачів газу Запорізької області використовували онлайн платежі за газ. Це на 60% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Для користувачів «особистого кабінету» на сайті 104.ua поки доступні платіжні платформ iPay.ua, Portmone.com, MasterPass і EasyPay.ua. Крім того, оплатити газ можна через Приват24, Ощад24, iBox і Pay.vn.ua

Найчастіше споживачі газу Запорізької області користуються платіжною платформою Portmone.com. У поточному році з її допомогою здійснено майже 30,5 тис. платіжних операцій.

«Заплатити за газ за допомогою онлайн сервісів можна не виходячи зі свого будинку або офісу, без черг. В онлайн-розрахунках комісія мінімальна, а іноді можна заплатити і без неї. Здійснити оплати можна безпосередньо в нашому Особистому кабінеті» - говорить директор ТОВ «Запоріжгаз збут» Владислав Вітютін.

На початок листопада «особистим кабінетом» на сайті 104.ua користуються понад 150 тис. споживачів газу Запорізької області. В «Особистому кабінеті» споживачі можуть дізнатися ціну газу, стан свого особового рахунку, суму до оплати, передати показання лічильника, завантажити і роздрукувати рахунок, оплатити газ. Також можна скористатися паблік аккаунтом 7104.ua в Viber, а також мобільним додатком 104Mobile для смартфонів і 104MobileLight для iPhone.