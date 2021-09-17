«Оператор ГТС», попри розмови про продаж, купує нові автівки

«Оператор ГТС» замість того, щоб залучати кошти для оптимізації системи, проводить закупки, які не мають відношення до вирішення актуальних проблем газотранспортної системи?

Закупівлі відбуваються на тлі падіння транзиту через українську газотранспортну систему

«Оператор ГТС України» закупив пікапи Mitsubishi та вантажівки дорожче, ніж їх можна придбати у салоні. Про це свідчать дані системи Prozorro.

У тендері з придбання пікапів Mitsubishi брали участь ТОВ «ВТ Моторс» та ТОВ «Ніко Центр Київ». Оголошена вартість тендера на пікапи – 49 289 355 грн без ПДВ. ТОВ «Ніко Центр Київ» перемогло з пропозицією 44 466 320 грн і згідно з договором, здійснить поставку 54 Mitsubishi L200 2,4 TD MT Invite виробництва Таїланд. Ціна однієї одиниці – 969 314,64 грн з ПДВ.

На сайті mitsubishi motors за спеціальною рекомендованою роздрібною ціною, такий автомобіль можна придбати за 939 000 грн. Звичайна ціна вища – 978 000 грн.

Такий самий порядок цін пропонує і переможець тендеру. Що цікаво, у минулому році «Оператор ГТС» вже придбав 126 таких самих пікапів на 110,95 млн грн у того ж продавця.

Також, на другому тендері «Оператор ГТС» закупив вантажні автомобілі. Переможцем тендеру стало ТОВ «Ілта Львів», яке запропонувало 48 вантажівок REFORM 090102ZT на шасі Peugeot Boxer.

Один автомобіль, відповідно до договорів, обійдеться держкомпанії у 973 412,544 грн з ПДВ. На сайті Peugeot Boxer коштує 898,9 тис. грн., Peugeot Boxer з подвоєною кабіною коштує 930,3 тис. грн.

Усі ці закупівлі відбуваються на тлі падіння транзиту через українську газотранспортну систему. Міністр енергетики Герман Галущенко публічно визнав, що транзиту 15-18 млрд куб м газу на рік буде недостатньо навіть для поточного утримання ГТС.

Крім того, «Оператор ГТС» замість того, щоб залучати кошти для оптимізації системи, проводить закупки, які не мають відношення до вирішення актуальних проблем газотранспортної системи.