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Оприлюднено рейтинг найбільших донорів ЗСУ

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Оприлюднено рейтинг найбільших донорів ЗСУ
Великі компанії вкладають мільярди гривень у потреби війська
фото: depositphotos.com

SCM та «Метінвест» Ахметова очолили список найбільших приватних донорів ЗСУ

Інвестиційна група SCM, до якої входить компанія «Метінвест», стала лідером серед найбільших корпоративних благодійників України за рейтингом журналу «ТОП-100». Обсяг благодійної підтримки «Метінвесту» становить 8 млрд грн, з них значна частина спрямована на військові потреби у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова», а також на гуманітарну допомогу, пише Delo.ua.

Крім SCM, до п’ятірки найбільших корпоративних благодійників України увійшли група компаній Віктора Пінчука (5,77 млрд грн), компанія «Епіцентр» (5 млрд грн), компанія Kernel (3,1 млрд грн), група компаній Nova і мережа АЗС Shell (по 2,9 млрд грн).

Однією з найважливіших розробок «Метінвесту» є спеціальні мобільні укриття – сталеві «криївки», що виготовляють на виробничих потужностях «Метінвесту» та встановлюють під землею.

Окрім того, на базі криївок «Метінвест» створює командні пункти для ЗСУ. Восени минулого року побудували перший в Україні підземний шпиталь, який укомплектований сучасним медичним обладнанням і може приймати понад 100 пацієнтів щодоби. Вартість проєкту – понад 20 млн грн.

Також великі компанії вкладають мільярди гривень у потреби війська, гуманітарні проєкти, відновлення інфраструктури та багато іншого. Загалом, за різними оцінками, загальний благодійний внесок вітчизняних компаній упродовж двох років війни становив майже 59 млрд грн.

Як відомо, попри втрати потужних активів на окупованих територіх, від початку повномасштабного вторгнення компанія «Метінвест» спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже понад 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова». Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

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Теги: ЗСУ Рінат Ахметов завод військові фронт

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