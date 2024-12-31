Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кабмін оновив правила перетину кордону для чоловіків 18-25 років

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Кабмін оновив правила перетину кордону для чоловіків 18-25 років
Пропуск через державний кордон здійснюватиметься за наявності військово-облікового документа
фото з відкритих джерел

Уряд вніс зміни до правил перетину кордону чоловіками, котрі проходили військову службу

Кабінет міністрів вніс зміни до правил перетину державного кордону чоловіками віком від 18 до 25 років під час воєнного стану. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У разі введення на території України воєнного стану пропуск через державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом у Збройних силах або розвідувальному органі Міністерства оборони, а також які до укладення такого контракту не проходили військової служби (крім базової військової служби), здійснюється уповноваженими посадовими особами Державної прикордонної служби під час виконання правил перетинання державного кордону України.

Крім того, із собою необхідно мати: довідку, видану командиром військової частини (керівником районного (об'єднаного районного), міського (районного у містах, об'єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки), керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міноборони України, із зазначенням відомостей щодо укладення такого контракту; військово-облікового документа.

Нагадаємо, найбільше спроб нелегального перетину кордону з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано на ділянках з Румунією та Молдовою. Найбільше спроб перетнути нелегально кордон зафіксовано поза межами пунктів пропуску, однак такі випадки трапляються і на пунктах пропуску. Йдеться про випадки, коли громадяни намагаються надати або ж підробні документи, або сфальшувати умови свого виїзду.

До слова, після скасування воєнного стану Україна може отримати другу хвилю еміграції чоловіків, які поїдуть до своїх жінок за кордон. Таке побоювання виразила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова в інтервʼю ВВС.

Читайте також:

Теги: мобілізація кордон Держприкордонслужба військові чоловік українці

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Фрутті» поділився подробицями підриву барака колонії Оленівки під Донецьком, де загинули десятки полонених українських захисників
Що відбулося у таборі для українських полонених в Оленівці. Бійці «Азова» поділилися спогадами
26 грудня, 18:43
Росія атакувала Кривий Ріг у Святвечір, 24 грудня
РФ атакувала Кривий Ріг, Україна отримала $1 млрд від США. Головне за 24 грудня
24 грудня, 21:07
Усик зробив заяву після перемоги
Усик звернувся до вболівальників після перемоги над Ф'юрі (відео)
23 грудня, 22:04
Трамп повторив свої давні передвиборчі обіцянки, зокрема боротися з нелегальною імміграцією
Трамп назвав, яке «божевілля», хоче зупинити у перший день на посаді
23 грудня, 13:09
У новорічні періоди попередніх років кордон перетинали близько 130 тисяч осіб
За вихідні кордон перетнула рекордна кількість людей: причина не лише в новорічних святах
23 грудня, 09:56
Журналіст наголошує, що тут прослідковується тенденція: більше половини полонених справді не розуміють, через кого вони «потрапили на м'ясо»
Журналіст, який три роки спілкується з полоненими окупантами, назвав питання, що вводить росіян у ступор
11 грудня, 22:00
Діти 11 та 14 років стали мішенню переслідувань через проукраїнську позицію родини
Україна повернула з Росії та окупованих територій ще п’ятеро дітей
10 грудня, 02:29
У Євросоюзі запевнили, що повернуться до питання затвердження санкцій згодом
ЄС не зміг схвалити 15-й пакет санкцій проти РФ. Дві країни заблокували рішення
6 грудня, 19:30
Фінляндія не відкридає можливості мінування кордону із Росією
Фінляндія може замінувати кордон із Росією – Yle
1 грудня, 04:40

Події в Україні

Глава Херсонської міської військової адміністрації потрапив під обстріл (відео)
Глава Херсонської міської військової адміністрації потрапив під обстріл (відео)
Кабмін оновив правила перетину кордону для чоловіків 18-25 років
Кабмін оновив правила перетину кордону для чоловіків 18-25 років
Міненерго повідомило, на скільки вдалося реалізувати обіцяний «гігават Зеленського»
Міненерго повідомило, на скільки вдалося реалізувати обіцяний «гігават Зеленського»
Операція зі знищення російського гелікоптера дроном: Буданов розповів деталі
Операція зі знищення російського гелікоптера дроном: Буданов розповів деталі
Стало відомо, скільки зразків вітчизняного озброєння цьогоріч допущено до експлуатації
Стало відомо, скільки зразків вітчизняного озброєння цьогоріч допущено до експлуатації
Найдовша повітряна тривога в Україні у 2024 році: де та скільки тривала
Найдовша повітряна тривога в Україні у 2024 році: де та скільки тривала

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
135K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 грудня: ситуація на фронті
69K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
48K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 грудня 2024
19K
Обмін полоненими напередодні Нового року: повний список звільнених українців
11K
1 січня: свято, традиції, прикмети та заборони
5274
Втрати ворога станом на 31 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
29 грудня, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 грудня, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua