Кабмін оновив правила перетину кордону для чоловіків 18-25 років

Уряд вніс зміни до правил перетину кордону чоловіками, котрі проходили військову службу

Кабінет міністрів вніс зміни до правил перетину державного кордону чоловіками віком від 18 до 25 років під час воєнного стану. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

У разі введення на території України воєнного стану пропуск через державний кордон громадян України чоловічої статі віком від 18 до 25 років, які проходили військову службу за контрактом у Збройних силах або розвідувальному органі Міністерства оборони, а також які до укладення такого контракту не проходили військової служби (крім базової військової служби), здійснюється уповноваженими посадовими особами Державної прикордонної служби під час виконання правил перетинання державного кордону України.

Крім того, із собою необхідно мати: довідку, видану командиром військової частини (керівником районного (об'єднаного районного), міського (районного у містах, об'єднаного міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки), керівником відповідного підрозділу розвідувального органу Міноборони України, із зазначенням відомостей щодо укладення такого контракту; військово-облікового документа.

Нагадаємо, найбільше спроб нелегального перетину кордону з початку повномасштабного вторгнення зафіксовано на ділянках з Румунією та Молдовою. Найбільше спроб перетнути нелегально кордон зафіксовано поза межами пунктів пропуску, однак такі випадки трапляються і на пунктах пропуску. Йдеться про випадки, коли громадяни намагаються надати або ж підробні документи, або сфальшувати умови свого виїзду.

До слова, після скасування воєнного стану Україна може отримати другу хвилю еміграції чоловіків, які поїдуть до своїх жінок за кордон. Таке побоювання виразила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова в інтервʼю ВВС.