ЗМІ дізналися, скільки північнокорейських військових було вбито та поранено на Курщині

Нещодавно Пентагон уперше підтвердив втрати серед північнокорейських військових, які беруть участь у війні проти України

Північна Корея зазнала значних втрат, бо її війська не мають досвіду участі в бойових діях

Північнокорейські сили, що воюють у Курській області РФ, уже втратили кілька сотень військових убитими й пораненими. Про це пише Associated Press із покликанням на високопоставленого військового посадовця.

Видання стверджує, що це перша оцінка втрат північнокорейських військових, які воюють на боці Росії проти України. Точна кількість втрат у війську КНДР не розкривається. Однак джерело зазначає, що Північна Корея зазнала значних втрат, бо її війська не мають досвіду участі в бойових діях.

Нещодавно представник Пентагону Патрік Райдер уперше підтвердив втрати серед північнокорейських військових, які беруть участь у війні проти України. За його словами, минулого тижня військові з КНДР брали участь у боях на Курщині, де зазнали втрат. Однак він не назвав кількості вбитих і поранених та не уточнив жодних деталей.

Також російські «військкори» минулого тижня повідомляли про «бойове хрещення» північнокорейських військ у Курській області. Зокрема, вони писали, що силами військових із КНДР нібито взяли село Плехово в Суджанському районі Курської області.

Нагадаємо, США допускають можливість перекидання нових північнокорейських військових підрозділів до Росії, але наразі фактів такого переміщення не зафіксовано.

До відома, президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів.

За даними ГУР, серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі.

А 14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині.