Головна Світ Соціум
search button user button menu button

ЗМІ дізналися, скільки північнокорейських військових було вбито та поранено на Курщині

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЗМІ дізналися, скільки північнокорейських військових було вбито та поранено на Курщині
Нещодавно Пентагон уперше підтвердив втрати серед північнокорейських військових, які беруть участь у війні проти України
фото: «РИА Новости»

Північна Корея зазнала значних втрат, бо її війська не мають досвіду участі в бойових діях

Північнокорейські сили, що воюють у Курській області РФ, уже втратили кілька сотень військових убитими й пораненими. Про це пише Associated Press із покликанням на високопоставленого військового посадовця.

Видання стверджує, що це перша оцінка втрат північнокорейських військових, які воюють на боці Росії проти України. Точна кількість втрат у війську КНДР не розкривається. Однак джерело зазначає, що Північна Корея зазнала значних втрат, бо її війська не мають досвіду участі в бойових діях.

Нещодавно представник Пентагону Патрік Райдер уперше підтвердив втрати серед північнокорейських військових, які беруть участь у війні проти України. За його словами, минулого тижня військові з КНДР брали участь у боях на Курщині, де зазнали втрат. Однак він не назвав кількості вбитих і поранених та не уточнив жодних деталей.

Також російські «військкори» минулого тижня повідомляли про «бойове хрещення» північнокорейських військ у Курській області. Зокрема, вони писали, що силами військових із КНДР нібито взяли село Плехово в Суджанському районі Курської області.

Нагадаємо, США допускають можливість перекидання нових північнокорейських військових підрозділів до Росії, але наразі фактів такого переміщення не зафіксовано.

До відома, президент Володимир Зеленський заявив, що чисельність військ КНДР, розміщених на території Росії, сягнула 11 тис. Однак їх кількість незабаром може збільшитися до 100 тис. солдатів. 

За даними ГУР, серед військовослужбовців армії КНДР, розміщених у Курській області РФ, зросло невдоволення через недостатній обсяг наданої їжі.

А 14 грудня стало відомо, що війська КНДР зазнали перших втрат на Курщині.

Читайте також:

Теги: війна Північна Корея фронт втрати Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мирний план Трампа – заморозка війни в Україні на період його каденції
Мирний план Трампа – заморозка війни в Україні на період його каденції
16 грудня, 16:55
Ангела Меркель була канцлеркою Німеччини впродовж 16 років
Меркель заявила, що її роблять «цапом-відбувайлом» за війну в Україні
22 листопада, 18:40
Звіт ISW щодо війни в Україні 25 листопада
ЗСУ мають успіх на Курщині, ворог тисне на кількох напрямках – карти ISW
25 листопада, 06:10
Якщо військовослужбовець до першого січня не повернеться до місця проходження служби, то кримінальне провадження може бути завершено вироком
Як працює алгоритм щодо добровільного повернення військових на службу? Пояснення ДБР
2 грудня, 13:37
«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників
«Школа шкіперів» від Сталевого фронту підготувала перші 50 випускників
10 грудня, 14:40
РФ розширила свої позицій на південь та південний схід від Покровська
РФ не відмовиться від окупації Покровська попри рекордні втрати: аналітики ISW назвали причину
8 грудня, 09:56
Україні потрібно 10-12 додаткових систем Patriot
Скільки систем Patriot потрібно Україні, щоб зробити війну для Путіна беззмістовною: Зеленський відповів
10 грудня, 21:51
Сам заступник командира бригади Іван Шаламага наразі не коментував відео Валерія Маркуса та не виходив із заявами
Піар чи сповідь? Як українці відреагували на відеозвернення Маркуса
12 грудня, 12:02
Триває 1026-й день повномасштабної війни
550 «Шахедів» та 630 авіабомб: Зеленський показав, що скоїла Росія цього тижня (відео)
15 грудня, 11:46

Соціум

Біля Варшави у центрі ядерних досліджень сталася пожежа
Біля Варшави у центрі ядерних досліджень сталася пожежа
В Європі з'явиться місто, повністю вільне від тютюнового диму
В Європі з'явиться місто, повністю вільне від тютюнового диму
Швеція готується вивозити культурні цінності перед можливою війною з Росією
Швеція готується вивозити культурні цінності перед можливою війною з Росією
У Мурманській області пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним (фото, відео)
У Мурманській області пасажирський поїзд зіткнувся з вантажним (фото, відео)
У Європі збільшується контрабанда нині популярного делікатесу
У Європі збільшується контрабанда нині популярного делікатесу
ЗМІ дізналися, скільки північнокорейських військових було вбито та поранено на Курщині
ЗМІ дізналися, скільки північнокорейських військових було вбито та поранено на Курщині

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
126K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 грудня: ситуація на фронті
45K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 грудня 2024
15K
«Ми нічого не обіцяли». У черкаському притулку волонтери не віддали собаку захисниці Пташці
9116
Втрати ворога станом на 18 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
5351
У Франківську жінка вилаяла пасажирів автобуса та звинуватила їх у війні. Скандал дійшов до СБУ
4876
«Цифра жахає». КМДА порахувала столичних пільговиків

Новини

18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
Вчора, 09:46
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Хмарно, невеликий мокрий сніг: прогноз погоди на 16 грудня
16 грудня, 06:00
16 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 грудня, 00:05
Хмарно з проясненнями, сніг: прогноз погоди на 15 грудня
15 грудня, 06:00

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua