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Незважаючи на війну: «Метінвест» налагодив випуск 20 нових видів продукції у 2024 році

Новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
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Незважаючи на війну: «Метінвест» налагодив випуск 20 нових видів продукції у 2024 році
На «Запоріжсталі» почали випускати два види гарячекатаного прокату – рулон і лист за євростандартами
фото: metinvestholding.com

За 10 років війни «Метінвест» Ахметова налагодив випуск 422 видів нової продукції

Металургійні підприємства Групи «Метінвест» в Україні у 2024 році розпочали виробництво 20 нових видів продукції. Загалом за десятиліття війни Групі вдалося налагодити випуск 422 видів нової продукції.

Цьогоріч найбільше нових продуктів освоєно у сегменті сортового прокату (12), холоднокатаного рулонного та листового прокату (4), гарячекатаного рулонного й листового прокату (2), а також оцинкованого рулонного прокату та напівфабрикатів (по одному). Левова частка нової продукції припала на комбінати «Каметсталь» і «Запоріжсталь».

Так, «Каметсталь» освоїла виробництво арматурного прокату для залізобетонних конструкцій, шести видів катанки з різних марок сталі та різних розмірів, гарячекатаного профілю для кріплення гірничих виробок, та круглого прокату зі сталі Ст3пс діаметром 27 мм за українськими стандартами, який використовується у будівництві та машинобудуванні.

Крім того, «Каметсталь» налагодила випуск безперервнолитих квадратних заготовок, що відповідають підвищеним стандартам якості як щодо хімічного складу матеріалу, так і щодо фізичної структури після кристалізації. Такі напівфабрикати призначені для виготовлення сортового та фасонного прокату відповідального застосування.

«Запоріжсталь» налагодила випуск чотирьох продуктів: рулон, виготовлений за українським та європейським стандартами, сталевий прокат, придатний для виробництва незамкнених та зварних металевих профілів, та рулон марки DC01: така сталь ідеальна для застосування в умовах, де важлива точність геометрії виробу та легкість формування при достатньому рівні механічної міцності.

Крім того, завод освоїв виробництво листів, різаних із холоднокатаних рулонів різних марок: це універсальний матеріал для виробництва різноманітних конструкційних елементів і технічних виробів.

Також на «Запоріжсталі» почали випускати два види гарячекатаного прокату – рулон і лист за євростандартами, а також лист за українськими технічними нормами. Така продукція має попит у будівельній та машинобудівній галузях: у виробництві електрозварних труб і профілів та виготовленні елементів конструкції вантажних і пасажирських залізничних вагонів.

Як відомо, від початку повномасштабного вторгнення компанія «Метінвест» спрямувала на допомогу Україні та її громадянам вже 8 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – це кошти на потреби армії, у межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт Ріната Ахметова». Також від початку війни компанія перерахувала понад 50 мільярдів грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні.

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Теги: завод виготовлення Україна Рінат Ахметов

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