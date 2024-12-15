Захід не готовий до третьої світової війни, яка вже на носі – WSJ

Автократії сформували дієвий альянс, який працює більш злагоджено, ніж Захід

Третя світова війна вже на носі, або, можливо, навіть вже почалася, просто людство ще не усвідомило це. Повномасштабна війна в Україні, одразу кілька фронтів на Близькому Сході та зростання напруженості в Східній Азії є прологом до глобального конфлікту, або його першим етапом, пише The Wall Street Journal (WSJ).

«Це епоха глобального протистояння. Насильство, яке зараз відбувається у світі, доводить одне: у нас більше немає конфліктів, які відокремлені один від одного і які можна вирішувати окремо. Існує одна спільна спроба знищити міжнародний порядок, і ми повинні зробити все, щоб цьому запобігти», – заявив нещодавно міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавский, коментуючи прибуття північнокорейських військ на російсько-український фронт.

Світ змінився

Як зазначає WSJ, ще десять років тому Росія та Китай спільно зі США та ЄС обкладали Іран та Північну Корею новими санкціями. Однак сьогодні РФ, Китай, Іран та КНДР сформували автократичну вісь, яка спільно діє проти західного світу.

Поворотним моментом для цього автори публікації вважають 2014 рік, коли усі чотири автократичні режими несподівано для себе побачили мінімальну реакцію Заходу на російську анексію Криму та окупацію частини Донбасу. Вже в 2015 році Іран та Росія почали спільно рятувати людожерський режим Башара Асада в Сирії.

Повномасштабне російське вторгнення в Україну у 2022 року остаточно сформувало чотирикутний союз Москви, Тегерану, Пекіна та Пхеньяна, в межах якого Росія отримує економічну або військову допомогу від трьох інших задля продовження своїх зусиль зі знищення України. Нездатність чи небажання Заходу завадити цій співпраці лише додатково її стимулювало.

«Суперництво великих держав прискорюється і роз’єднує світ. Напевно, ми стоїмо на порозі Третьої світової війни. У вас є наслідки російсько-української війни, війни в Газі, а Сирія – це просто ще одна доміношка. Нам потрібно бути дуже обережними, щоб не мати більшої доміношки», – сказав Ван Хуйяо, президент аналітичного центру в Пекіні та колишній радник китайського уряду.

Показово, що останнім часом було порушено низку табу, які трималися протягом усієї холодної війни і після неї. Наприклад, територія однієї «глобальної держави» сьогодні зазнає ударів ракетами, які надала інша «глобальна держава», пише WSJ, маючи на увазі американські ракети Atacms, якими ЗСУ б’ють по російській території.

Натомість Росія з 2022 року активно і вельми успішно вдається до ядерного шантажу, намагаючись залякати США та їхніх союзників, аби вони відмовилися від підтримки України. Крім того, російські агенти розгорнули кампанію насильства по всій Європі, атакуючи військову промисловість та комунікаційну інфраструктуру в масштабах, які західні уряди описують як безпрецедентні.

Сенатор-республіканець Джеймс Ріш зазначає, що нинішню ситуацію у світі ще не можна називати світовою війною, але він визнає, що вже почалася «проксі-війна», тобто війна через «посередників».

Ревізіонізм підняв голову

Причинами нового глобального протистояння WSJ називає ревізіонізм Москви й Пекіна. Сьогодні Росія та Китай мріють відновити минулу імперську славу зі сферами впливу, які виходять далеко за межі їхніх фактичних кордонів. І на цьому шляху першою ціллю для них є відновлення контролю над Україною і Тайванем відповідно.

Китай і Росія вважають, що сучасний «міжнародний порядок, заснований на правилах» є лише інструментом для американського панування у світі. Тому вони хочуть зруйнувати цей порядок, аби встановити власне панування. При цьому і Москва, і Пекін переконані, що політичний та економічний вплив Заходу з його ліберальною демократією природнім чином знижуватиметься у міру того, як зменшується частка західних демократій у світовій економіці та населенні.

Захід знову не готовий до великої війни

Доки автократії узгоджують плани з повалення світового порядку, Захід стоїть на порозі розколу, оскільки переможець американських виборів Дональд Трамп вже анонсував курс на економічну та політичну самоізоляцію Америки.

«На даний момент єдність автократій, мабуть, сильніша за єдність демократій. Іде боротьба між автократіями та демократіями, і автократії мають переможну руку», – сказав генерал Онно Айхельсхайм, начальник оборони Нідерландів.

Той факт, що Росія, Китай, Іран і Північна Корея мають різні політичні системи та ідеології, і вони не створили формальний альянсу, як НАТО, ймовірно став причиною недооцінки цього блоку країнами Заходу.

«Ми колективно, мабуть, недооцінили масштаби цієї нової осі та стратегічний вплив, який вона має на всіх нас. Ми потрапили в пастку, розглядаючи кожен компонент ізольовано, і не бачачи зв’язків між ними та глибокого зв’язку між одним театром та іншим… Ми не скоригували своє мислення та не врахували масштаб їхніх стратегічних амбіцій», – сказав нещодавно керівник національної розвідки Австралії Ендрю Ширер.

Ширер зазначив, що держави Осі під час Другої світової війни – Німеччина, Італія та Японія – також не дійшли згоди щодо ключових питань. Наприклад, Японія не поділяла бажання Гітлера знищити євреїв і не приєдналася до його нападу на Радянський Союз. Проте, діючи разом, ці країни небезпечно наблизилися до того, щоб захопити Європу та Азію. Вони зазнали поразки в основному тому, що США володіли наймогутнішою промисловою базою на планеті.

Однак сьогодні США вже не ті, що раніше. Америка вже зараз нездатна у повній мірі забезпечити зброєю Україну та Ізраїль, хоча масштаб цих конфліктів є обмеженим у світовому вимірі. Замовлення для Тайваню теж затримуються.

У звіті, опублікованому в липні, уповноважена Конгресом Комісія з національної оборонної стратегії виявила, що Китай випереджає США, коли справа доходить до військового виробництва, і що оборонно-промислова база Америки не в змозі задовольнити потреби США та союзників.

Раніше Newsweek назвав країни, на які нападе Росія після початку третьої світової війни.

Нагадаємо, після прямого залучення автократичних союзників Росії у війну проти України можна вважати, що розпочалась Третя світова війна. Про це заявив посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Я вважаю, що у 2024 році ми можемо абсолютно точно вважати, що розпочалася Третя світова війна. Тому що у 2024 році перед Україною вже стоїть не Росія. Перед Україною стоять солдати з Північної Кореї. Давайте казати чесно», – заявив дипломат. На думку Залужного, більшість військових погодяться, що всі перераховані фактори дають підставу говорити, що світова війна почалась і світ має готуватися до цього.

Також російський диктатор Володимир Путін все більше говорить про ядерну війну, аби світова спільнота почала панікувати і змушувала українців здатися.