Голова Федерації металургів України спрогнозував наслідки підвищення залізничних тарифів для бізнесу

Підвищення тарифів на залізничні перевезення має бути обговорене з представниками українського бізнесу – голова ФМУ

Підвищення тарифів на перевезення має бути обов’язково узгоджене з представниками українського бізнесу, адже він наразі перебуває у кризовому стані і може не потягнути чергове зростання вартості логістичних послуг. В результаті, через дії Укрзалізниці, ми втратимо ряд підприємств, які змушені будуть закритися і звільнити працівників. Про це заявив голова Федерації металургів України Сергій Біленький.

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«Укрзалізниця традиційно намагається вирішувати всі питання за рахунок найбільших її споживачів, таких як гірничо-металургійний комплекс. Ми системно боремося з такими спробами підвищення тарифів. На жаль, зараз, користуючись війною, велика частина рішень уряду приймається без обговорення з підприємствами та профільними бізнес-об’єднаннями. Але наслідки таких дій будуть важкими, адже стабільно працювати ми не зможемо», – попередив Біленький.

Він зауважив: підвищення тарифів не допоможе УЗ заробляти більше, адже підприємства, чия продукція перестане бути конкурентоспроможною, почнуть закриватися. Натомість соціальна напруга зросте, адже ще більше українців втратять роботу.

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«Ми будемо вимушені закривати підприємства з усіма соціальними наслідками. Тому що такі дії органів влади, які неможливо обґрунтувати, призводять до руйнівних наслідків, співставних з тими, що ми маємо від широкомасштабного вторгнення Росії», – резюмував Біленький.

Нагадаємо, нещодавно з’явилася інформація про намір «Укрзалізниці» збільшити тарифи на вантажні перевезення на 20%. Рік тому, у липні, компанія вже підвищувала тарифи на 70% – це призвело до зростання собівартості української продукції та скорочення обсягів виробництва підприємств.

В свою чергу економіст Андрій Новак заявив, що від підвищення тарифу на залізничні перевезення наша держава програє, оскільки втратить тисячі суб’єктів господарювання. Тому тут необхідне втручання уряду, який має приборкати апетити Укрзалізниці.