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Нацбанк оновив курс валют на 6 жовтня

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Нацбанк оновив курс валют на 6 жовтня
Ціна долара із євро залишалась незмінною, а злотий трохи знизився
фото з відкритих джерел

Цифри в банках та обмінних пунктах майже не змінились 

Національний банк України встановив офіційний курс валют на п’ятницю, 6 жовтня. Долар із євро не змінились в ціні, а злотий трохи знизився.

Середній банківський курс долара становить:

1 долар США – 37,70 грн.

Курс євро:

1 євро – 40,00 грн.

Курс злотого:

1 польський злотий – 8,525 грн (станом на 5 жовтня – 8,55 грн).

Банківський курс долара:

  • «Приватбанк» – 37,20 – 37,80 грн
  • «Ощадбанк» – 37,70 – 38,20 грн
  • «Укрексімбанк» – 37,30 – 37,90 грн (5 жовтня – 37,35 - 37,95 грн)
  • «ПУМБ» – 37,70 – 38,20 грн (5 жовтня – 37,50 - 38,20 грн)
  • «Укрсиббанк» – 37,35 – 37,95 грн

Банківський курс євро:

  • «Приватбанк» – 39,65 - 40,65 грн (5 жовтня – 39,55 – 40,55 грн)
  • «Ощадбанк» – 39,95 - 40,95 грн (5 жовтня – 40,05 – 41,05 грн)
  • «Укрексімбанк» – 40,05 – 41,05 грн
  • «ПУМБ» – 40,00 - 40,60 (5 жовтня – 39,80 - 40,60 грн)
  • «Укрсиббанк» – 39,40 - 40,40 грн (5 жовтня – 39,35 - 40,25 грн)

Банківський курс злотого:

  • «Приватбанк» – 8,40 - 8,80 грн (3 жовтня – 8,30 – 8,58 грн)
  • «Ощадбанк» – 8,15 - 8,90 грн
  • «Укрексімбанк» – 8,40 - 8,80 грн
  • «ПУМБ» – 8,30 - 8,80 грн

В обмінниках долар купують у середньому за 38,10 грн (вище на 0,02 грн, у порівнянні з 5 жовтня), а продають за 38,20 грн. За євро в обмінниках пропонують 40,40 грн (ціна не змінилася, порівняно зі вчорашнім днем), а продають за 40,60 грн.

Нагадаємо, начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий попереджав, що долар в обмінниках може ненадовго подорожчати після нововведень 3 жовтня, але його не треба панічно скуповувати. За його словами, вже за тиждень-півтора ситуація стабілізується.

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Теги: Ощадбанк Національний банк курс валют Приватбанк

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