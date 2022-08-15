Парламентарі виділили на безпеку та оборону ще 270 млрд грн

Загальні видатки на безпеку та оборону у 2022 році тепер становлять 1,2 трлн грн

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про виділення додаткових 270 мільярдів гривень на безпеку і оборону. «За» проголосували 287 нардепів. Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

Таким чином, загальні видатки на безпеку та оборону у нинішньому році становлять 1,2 трлн грн.

Додаткові кошти будуть розподілені таким чином:

Міністерству оборони – 241 млрд;

МВС – 23 млрд;

Головному управлінню розвідки – 2,2 млрд;

СБУ – 2,5 млрд;

УДО – 197 млн;

Службі зовнішньої розвідки – 139 млн;

Державній службі спеціального звʼязку та захисту інформації – 425 млн;

резервний фонд – 715 млн;

Мінекономіки на мобілізаційну підготовку галузей економіки – 10 млн.

Крім цього, сьогодні депутати Верховної Ради проголосували за продовження дії воєнного стану в Україні ще на 90 днів, до 23 листопада.

Нагадаємо, триває 173-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. На Краматорському напрямку противник намагається вести наступальні дії. Активно задіює штурмову та армійську авіацію. Зафіксовано обстріли неподалік Білогорівки, Григорівки, Стародубівки, Веселого, Федорівки та Сіверська.

На Бахмутському напрямку ворог активізував розвідку переднього краю нашої оборони, здійснював обстріли із артилерії та танків біля Торецька, Бахмутського, Білогорівки, Курдюмівки, Василівки, Зайцевого і Залізного. Завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Соледар. Вів наступальні бої в напрямках Соледара та Кодеми, успіху не мав, відійшов.