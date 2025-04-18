Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

ЛГБТ-фестиваль під час Великодня. Не стримався навіть депутат Гетманцев

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
ЛГБТ-фестиваль під час Великодня. Не стримався навіть депутат Гетманцев
Нардеп: «Відкривати свій фестиваль у Страсну пʼятницю і загалом проводити його на Великодні свята… серйозно?»
фото: MC.today

18-25 квітня, на Великодні свята, у Києві пройде третій фестиваль квір-кіно Sunny Bunny

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев різко відреагував на проведення у Києві фестивалю квір-кіно. Його допис у телеграмі цитує «Главком».

Так, Гетманцев зазначив, що завжди «дуже помірковано» ставився до ЛГБТ-спільноти та відстоювання нею своїх прав. «Але відкривати свій фестиваль у Страсну пʼятницю і загалом проводити його на Великодні свята… серйозно?» – обурився нардеп.

Політик пригадав, як у 2024 році схожий захід хотіли провести у день пам'яті жертв Голодомору.

«Невже було мало минулорічного хайпу – намагань провести подібний фест у дні пам'яті жертв Голодомору? Невже ви не розумієте, що це шкодить передусім вам самим?» – звернувся Гетманцев до організаторів фесту.

ЛГБТ-фестиваль під час Великодня. Не стримався навіть депутат Гетманцев фото 1
скриншот: t.me/getmantsevdanil/9206

Нагадаємо, цьогоріч, 18-25 квітня, у Києві пройде третій фестиваль квір-кіно Sunny Bunny. Головна програма фестивалю – міжнародний конкурс. До програми увійшли повнометражні ігрові фільми про ЛГБТКІ+ з усього світу, які розкривають тему квірності, досліджують тілесність, ідентичність, втрату, прийняття і протест.

Так, рішення про проведення квір-кінофестивалю Sunny Bunny, що співпадає з одним з найулюбленіших релігійних свят українців – Великоднем, викликало жваве обговорення події серед користувачів соціальних мереж. Особливо гострою стала реакція віруючих українців, які вважають такий збіг неповагою до їхніх релігійних почуттів та традицій, проте є й ті, хто не бачить нічого поганого у проведенні запланованого заходу під час великодніх свят. Про це повідомляє «Главком». 

Варто додати, що минулого року організатори фестивалю «Квір-пропаганда Фест», анонсованого ГО «КиївПрайд» на Дні пам’яті жертв Голодомору (23–24 листопада) під тиском громадськості змушені були перенести подію. Тоді вони повідомили, що не знали про пам’ятні дні.

До слова, 41-річний священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк став відомими завдяки своїм відео зі спростуваннями поширених в народі церковних забобонів. Також він веде кулінарний блог. Проте, навіть така новаторська служба має певні обмеження, розповів Олексій Філюк в інтерв’ю «Главкому». Наприклад, вінчати одностатеву пару він би не став.

Читайте також:

Теги: ЛГБТ Великдень 2025 Данило Гетманцев

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Страсна седмиця у 2025 році розпочинається 14 квітня
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
14 квiтня, 05:05
Людей обурило рішення щодо обмеження прав ЛГБТК+ спільнот
У Будапешті після заборони ЛГБТ-прайдів спалахнули протести
18 березня, 22:05
«Коли я була у магазині за останній місяць у більше ніж половині випадків там не було яєць»
Яєчна криза у США: американці вигадали, як нестандартно святкувати Великдень
4 квiтня, 18:47
За кар'єру Касаткіна заробила понад 13,1 млн. доларів призових
Відмова Касаткіної від громадянства РФ: пропагандистка Собчак згадала про орієнтацію тенісистки
1 квiтня, 15:58
У Києві триває Business Wisdom Summit 2025 «Дієві стратегії лідерів»
Чи зростуть податки у 2025 році? Гетманцев потішив українців
11 квiтня, 11:05
Поїзд зупинятиметься у Вишневому, Козятині, Калинівці та Гнівані
«Укрзалізниця» призначила ще один додатковий потяг до великодніх свят
14 квiтня, 07:07
Дубайська паска підірвала мережу
Великдень 2025. Як приготувати дубайську паску: рецепт, що підкорив мережу
14 квiтня, 16:28
У суботу, 19 квітня, ярмарки заплановано у восьми районах міста
Напередодні Великодня у Києві відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
14 квiтня, 12:00
Олександр Драбинко зауважив, що наразі не всі мають можливість брати участь у богослужіннях, оскільки дехто перебуває на фронті, хтось – на окупованих територіях
Чи можна святкувати Великдень онлайн: відповідь митрополита ПЦУ
16 квiтня, 15:05

Суспільство

Священник ПЦУ пояснив, що заборонено святити на Великдень
Священник ПЦУ пояснив, що заборонено святити на Великдень
ЛГБТ-фестиваль під час Великодня. Не стримався навіть депутат Гетманцев
ЛГБТ-фестиваль під час Великодня. Не стримався навіть депутат Гетманцев
Художниця, волонтерка та боєць Третьої штурмової. Згадаймо Маргариту Половінко
Художниця, волонтерка та боєць Третьої штурмової. Згадаймо Маргариту Половінко
Карта бойових дій в Україні станом на 18 квітня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 18 квітня 2025 року
Очільник Державної зернової корпорації отримав подарунок від мами вартістю 4 млн грн
Очільник Державної зернової корпорації отримав подарунок від мами вартістю 4 млн грн
Страсна п'ятниця 2025: листівки, привітання у віршах і прозі
Страсна п'ятниця 2025: листівки, привітання у віршах і прозі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 квітня 2025
42K
Страсна п’ятниця: прикмети, традиції й суворі заборони
19K
У кого в Україні зарплата понад 1 млн грн щомісяця? Список найзаможніших керівників державних підприємств
14K
Соратник Тимошенко запитав у штучного інтелекту, коли українці жили найкраще
14K
Що має бути у великодньому кошику: повний список продуктів

Новини

США завдали удару по паливному порту єменських хуситів
Сьогодні, 03:49
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:44
Нацбанк розповів про наслідки торговельної війни Трампа для України
Вчора, 15:33
В Україні повітряна тривога тривала 21 хвилину
Вчора, 14:04
Російське місто Шуя під атакою дронів
Вчора, 04:18
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
16 квiтня, 14:09

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua