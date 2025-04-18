ЛГБТ-фестиваль під час Великодня. Не стримався навіть депутат Гетманцев

Нардеп: «Відкривати свій фестиваль у Страсну пʼятницю і загалом проводити його на Великодні свята… серйозно?»

18-25 квітня, на Великодні свята, у Києві пройде третій фестиваль квір-кіно Sunny Bunny

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев різко відреагував на проведення у Києві фестивалю квір-кіно. Його допис у телеграмі цитує «Главком».

Так, Гетманцев зазначив, що завжди «дуже помірковано» ставився до ЛГБТ-спільноти та відстоювання нею своїх прав. «Але відкривати свій фестиваль у Страсну пʼятницю і загалом проводити його на Великодні свята… серйозно?» – обурився нардеп.

Політик пригадав, як у 2024 році схожий захід хотіли провести у день пам'яті жертв Голодомору.

«Невже було мало минулорічного хайпу – намагань провести подібний фест у дні пам'яті жертв Голодомору? Невже ви не розумієте, що це шкодить передусім вам самим?» – звернувся Гетманцев до організаторів фесту.

Нагадаємо, цьогоріч, 18-25 квітня, у Києві пройде третій фестиваль квір-кіно Sunny Bunny. Головна програма фестивалю – міжнародний конкурс. До програми увійшли повнометражні ігрові фільми про ЛГБТКІ+ з усього світу, які розкривають тему квірності, досліджують тілесність, ідентичність, втрату, прийняття і протест.

Так, рішення про проведення квір-кінофестивалю Sunny Bunny, що співпадає з одним з найулюбленіших релігійних свят українців – Великоднем, викликало жваве обговорення події серед користувачів соціальних мереж. Особливо гострою стала реакція віруючих українців, які вважають такий збіг неповагою до їхніх релігійних почуттів та традицій, проте є й ті, хто не бачить нічого поганого у проведенні запланованого заходу під час великодніх свят. Про це повідомляє «Главком».

Варто додати, що минулого року організатори фестивалю «Квір-пропаганда Фест», анонсованого ГО «КиївПрайд» на Дні пам’яті жертв Голодомору (23–24 листопада) під тиском громадськості змушені були перенести подію. Тоді вони повідомили, що не знали про пам’ятні дні.

До слова, 41-річний священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк став відомими завдяки своїм відео зі спростуваннями поширених в народі церковних забобонів. Також він веде кулінарний блог. Проте, навіть така новаторська служба має певні обмеження, розповів Олексій Філюк в інтерв’ю «Главкому». Наприклад, вінчати одностатеву пару він би не став.