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ДБР підтвердило обшуки у депутата Київради Білоцерківця

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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ДБР підтвердило обшуки у депутата Київради Білоцерківця
Дмитро Білоцерківець під час сесії Київради заявив про переслідування з боку ДБР
фото: Дмитро Білоцерковець/Facebook

ДБР: Обшуки у депутата Київради Білоцерківця проводилися у зв'язку з перевіркою походження криптовалюти на суму в $30 млн

В Державному бюро розслідувань підтвердили обшуки в депутата Київської міськради Дмитра Білоцерківця. Провадження, в рамках якого проводилися обшуки, не пов'язане з іншими гучними справами стосовно посадовців КМДА і Київради й стосується тільки походження коштів у депутата Білоцерківця. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Lb.ua.

Державне бюро розслідувань підтвердило заяву депутата Білоцерківця про те, що в його квартирі 8 квітня було проведено обшуки. Як повідомляється, слідчі мали на меті перевірити походження криптовалюти, яку мав депутат.

Як зазначили правоохоронці, йдеться про володіння криптовалютою на суму в $30 млн. Обшуки провели за місцем проживання Дмитра Білоцерківця.

Правоохоронці також повідомили, що обшуки не пов'язані з іншими гучними справами стосовно посадовців КМДА і Кивїради і стосуються винятково з'ясування джерела походження коштів у депутата. 

Напередодні, 8 квітня, Дмитро Білоцерківець під час сесії Київради заявив про переслідування з боку ДБР. Зокрема, депутат наголошував на тому, що слідчі дії налякали його дружину і проводилися без рішення суду.

Нагадаємо, деякі депутати Київради мають у власності криптовалюту, причому у одного з них сума заощаджень доволі солідна. Про це йдеться у даних Руху «Чесно», який проаналізував декларації столичних депутатів від початку каденції та за перший рік повномасштабного вторгнення.

Єдиним депутатом, який мав у своїй власності криптоактиви в обох деклараціях (2020 і 2022 років), є депутат від «Удару» Дмитро Білоцерковець. З 2013 року у нього було загалом 398 Bitcoin, загальна вартість яких на момент набуття складала 128 тис. грн (зараз вартість одного біткоїна складає понад $84 тис).

До слова, радник київського міського голови Віталія Кличка Дмитро Білоцерковець надіслав депутатське звернення начальнику КМВА Тимуру Ткаченку щодо проблем з укриттями в Києві. За словами Білоцерковця, тепер зачинені укриття у місті – це відповідальність Тимура Ткаченка. Звернення радника прозвучало якраз після гучного скандалу між Віталієм Кличком та Тимуром Ткаченком. 

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Теги: обшук Віталій Кличко Київрада депутат місцева влада УДАР Дмитро Білоцерковець КМДА криптовалюта

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