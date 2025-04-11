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Чи зростуть податки у 2025 році? Гетманцев потішив українців

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чи зростуть податки у 2025 році? Гетманцев потішив українців
У Києві триває Business Wisdom Summit 2025 «Дієві стратегії лідерів»
фото: glavcom.ua

Гетманцев: Такого, як у 2024 році, коли бюджет був порахований по надто оптимістичному сценарію, вже немає у 2025-му

До кінця 2025 року в Україні не планують переглядати існуючу податкову базу. Про це заявив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, виступаючи на Business Wisdom Summit 2025 «Дієві стратегії лідерів», інформує «Главком».

Народний депутат зазначив, що державний бюджет на 2025 рік розрахований до кінця року. «Такого, як у 2024 році, коли бюджет був порахований по надто оптимістичному сценарію, вже немає у 2025-му», – сказав Гетманцев, додаючи, що в бюджет закладено песимістичний сценарій розвитку подій, який передбачає, що повномасштабна війна триватиме як мінімум до кінця поточного року.

За словами Гетманцева, він повністю впевнений у запланованих надходженнях до бюджету: «Третій рік поспіль ми йдемо на перевиконання держбюджету в частині податків. В цьому році ми розраховуємо на додаткові $4 млрд податкових надходжень за рахунок детінізації економіки. В 2024 році це було $2,5 млрд, в 2023 – $1,5 млрд».

У будь-якому разі Гетманцев запевнив, податкова база у 2025 році залишатиметься без змін.

Раніше «Главком» повідомляв, що на Business Wisdom Summit, який влаштував лідер ділового контенту Delo.ua, зібралися топменеджери Terwin, Novus, Sense Bank, Kormotech, Starlight Media та ще тридцяти компаній.

У програмі саміту сім панельних дискусій, офлайн-нетворкінг у колі понад 500 професіоналів та церемонія нагородження найкращих керівників України за їхній внесок у розвиток бізнесу за версією «ТОП-100. Рейтинги найбільших». «Главком» виступає інформаційним партнером саміту. 

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Теги: податки Данило Гетманцев

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