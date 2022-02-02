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    Економіка та фінанси

    Пенсійна реформа-2022. «Слуга народу» пояснила, до чого готуватися роботодавцям

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    Політикиня заспокоїла роботодавців: через пенсійну реформу сплачувати більше не доведеться - Пенсійна реформа-2022. «Слуга народу» пояснила, до чого готуватися роботодавцям
    Політикиня заспокоїла роботодавців: через пенсійну реформу сплачувати більше не доведеться
    фото: Ukrinform

    Чи доведеться роботодавцям платити більше соціальних внесків?

    Запровадження реформи пенсійного забезпечення та, зокрема, індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунків, не передбачає збільшення податкового навантаження на роботодавців. На цьому в інтерв’ю «Главкому» наголосила голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

    Політикиня зазначила, що хоча у 2023-2025 роках єдиний соціальний внесок (ЄСВ) буде одним з джерел поповнення накопичувальних пенсійних рахунків, розмір податку не зміниться.

    «Просто сьогодні 22% ЄСВ розщеплюються так: у Пенсійний фонд, Фонд соцстрахування та Фонд безробіття. Буде розщеплення на ще одне джерело: накопичувальний рахунок, який відкриє держава кожному українцю. Розмір накопичувального внеску, який сплачуватимуть роботодавці становитиме: у 2023 році – 1%, у 2024 році – 1,5%, у 2025 – 2%», – пояснила Галина Третьякова.

    Політикиня додала, що другим джерелом фінансування індивідуальних накопичувальних рахунків буде державний бюджет.

    «Іншими словами, внесок, який робитиме за працівника його роботодавець, буде дублюватися з держбюджету. І виходить, що в перший рік на відкритих рахунках накопичуватиметься 2%, у другий рік – 3%, у третій (тобто у 2025 році) – 4%», – пояснила Галина Третьякова.

    Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розповіла, що «Накопичувальний» пенсійний фонд, який уряд планує утворити впродовж 2022 року, відкриє рахунки для кожного громадянина, який на сьогодні є найманим працівником, і якому менше за 55 років. Щодо вікової категорії «55+» та пенсіонерів, які працюють, влада визначатиметься пізніше.

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    Теги: бюджет фінансування безробіття Пенсійний фонд уряд влада Галина Третьякова
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    Пенсійна реформа-2022. «Слуга народу» пояснила, до чого готуватися роботодавцям