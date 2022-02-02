Пенсійна реформа-2022. «Слуга народу» пояснила, до чого готуватися роботодавцям
Чи доведеться роботодавцям платити більше соціальних внесків?
Запровадження реформи пенсійного забезпечення та, зокрема, індивідуальних накопичувальних пенсійних рахунків, не передбачає збільшення податкового навантаження на роботодавців. На цьому в інтерв’ю «Главкому» наголосила голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.
Політикиня зазначила, що хоча у 2023-2025 роках єдиний соціальний внесок (ЄСВ) буде одним з джерел поповнення накопичувальних пенсійних рахунків, розмір податку не зміниться.
«Просто сьогодні 22% ЄСВ розщеплюються так: у Пенсійний фонд, Фонд соцстрахування та Фонд безробіття. Буде розщеплення на ще одне джерело: накопичувальний рахунок, який відкриє держава кожному українцю. Розмір накопичувального внеску, який сплачуватимуть роботодавці становитиме: у 2023 році – 1%, у 2024 році – 1,5%, у 2025 – 2%», – пояснила Галина Третьякова.
Політикиня додала, що другим джерелом фінансування індивідуальних накопичувальних рахунків буде державний бюджет.
«Іншими словами, внесок, який робитиме за працівника його роботодавець, буде дублюватися з держбюджету. І виходить, що в перший рік на відкритих рахунках накопичуватиметься 2%, у другий рік – 3%, у третій (тобто у 2025 році) – 4%», – пояснила Галина Третьякова.
Раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розповіла, що «Накопичувальний» пенсійний фонд, який уряд планує утворити впродовж 2022 року, відкриє рахунки для кожного громадянина, який на сьогодні є найманим працівником, і якому менше за 55 років. Щодо вікової категорії «55+» та пенсіонерів, які працюють, влада визначатиметься пізніше.