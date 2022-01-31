Хто за кого й скільки платитиме? «Слуга народу» пояснила філософію своєї пенсійної реформи

«Надавати гідну пенсію будь-який уряд надалі не зможе»

«Накопичувальний» пенсійний фонд, який уряд планує утворити впродовж 2022 року, відкриє рахунки для кожного громадянина, що на сьогодні є найманим працівником, і якому менше за 55 років. Щодо вікової категорії «55+» та пенсіонерів, які працюють, влада визначатиметься пізніше. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомила одна з ініціаторок запровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи, голова Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

За словами депутатки, планується, що у 2023-2026 роках не менш ніж 80% накопичених грошей будуть інвестуватися в облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП).

Політикиня також розповіла про джерела фінансування особистих пенсійних рахунків. «Джерел для цього у нас є три: це державний бюджет, зарплата у людей і доходи роботодавця – тобто податки, які він сплачує. Всі варіації законопроєкту 2683 – 2683-1, 2683-2, 2683-3, доопрацьована комітетом редакція відрізняються в основному саме джерелом накопичення», – пояснила Третьякова.

Тратьякова вчергове наголосила, що запровадження накопичувального рівня пенсійного забезпечення є необхідністю, навівши в якості аргументу демографічні дані.

«Нині 26,4% населення – це люди, яким шістдесят і більше років. До 2030-го, за прогнозами ООН та нашого Інституту демографії, кількість людей віком «60+» становитиме понад 32%, тобто кожен третій житель України буде пенсіонером. Ще третина населення – це наші діти. Тобто, за умов такої кількості платників до нашої пенсійної системи, як сьогодні, надавати гідну пенсію будь-який уряд надалі не зможе. Частина населення, яка працює, та роботодавці за солідарною системою сплачують єдиний соціальний внесок (ЄСВ), але цього недостатньо», – вважає Галина Третьякова. Депутатка наголосила, що цього року державний бюджет виділить на перекриття дефіциту Пенсійного фонду 220 млрд грн – обсяги дефіциту зростають щорічно.

Раніше Галина Третьякова назвала «гідну» зарплату для українців та потрапила в скандал.