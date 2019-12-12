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    Пенсіонерів попередили про нововведення з 1 січня

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    Пенсіонерів попередили про нововведення з 1 січня

    Українські пенсіонери отримають доступ до персонального кабінету в мобільному додатку

    В Україні починаючи з 1 січня 2020 року пенсіонери зустрінуться з новою послугою. Тепер одержувачі пенсійних виплат зможуть дізнатися про нарахування пенсії за допомогою смс-повідомлень або електронною поштою.

    Про це йдеться у відповідній постанові Пенсійного фонду.

    Пенсіонери отримають доступ до персонального кабінету в мобільному додатку. Відомо, що мобільний додаток Пенсійного фонду України працював у тестовому режимі з вересня 2019 року. У даний момент ПФУ планує значно збільшити кількість користувачів.

    У Пенсійному фонді заявили, що зареєструватися на порталі можна онлайн. Однак, якщо відсутні електронний підпис і платіжна карта, громадянин може особисто пред'явити документи. Пенсійні фонди теж не припинять обслуговувати громадян. Передбачається, що онлайн-режим тільки спростить процес оформлення пенсії.

    Відомо, що наступного року в Україні, через підвищення прожиткового мінімуму, очікується збільшення розміру мінімальної пенсії. Надбавка складе 74 грн, тому пенсіонери отримуватимуть 1638 грн. (замість 1564 грн.). Розмір максимальної ж пенсії становитиме тепер 16 380 грн. (замість 15 640 грн.). Наступний перерахунок пенсій заплановано на 1 липня, згодом – на 1 грудня 2020 року.

    Нагадаємо, що у 2021 році в Україні пенсійний вік у жінок буде 60 років, як у чоловіків. У Пенсійному фонді запевняють, що хочуть забезпечити таким чином гендерну рівність.

    Нагадаємо, пенсії в Україні почали нараховувати по-новому.

    До перерахунку кілька разів на рік українці вже звикли, але виявляється, що деякі пенсії перераховують щомісяця. У пенсійному фонді розповіли, кого стосується такий перерахунок.

    Як повідомлялося, у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму Пенсійний фонд України перераховує пенсії з 1 грудня.


     

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