Зеленський розповів про «дуже цікаву стратегію» з підвищення пенсії залежно від віку



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Людей розділять за віком на категорії, починаючи від українців, яким понад 80 років. Їм мають підвищити пенсію до 1100 гривень

Президент наголосив, що обіцяна епоха бідності закінчиться за його каденції, а ухвалені закони мають цьому сприяти

В українських пенсіонерів незабаром суттєво зросте розмір мінімальної пенсії. Уряд вже розробив стратегію з підвищення виплат для людей за віком.

Про це розповів президент України в ефірі токшоу «Право на владу».

За його словами, зараз важливе завдання влади - збільшити мінімальні пенсії українцям, але за умов відсутності достатнього бюджету.

«Зараз важлива соціальна місія нашої команди, коли немає грошей, але треба збільшити мінімальні пенсії. Хоча б для тих людей, яким дуже важко. А таких людей багато. У нас дійсно є програма, ми її розробили. Я не впевнений, чи можу зараз це анонсувати, але це буде не тільки інформаційний подарунок для усіх. Ми вигадали дуже цікаву стратегію з підвищення пенсії для людей за віком», - розповів президент.

Зеленський пояснив, що людей розділять за віком на категорії, починаючи від українців, яким понад 80 років. Їм мають підвищити пенсію до 1100 гривень.

«Ми готові суттєво підвищити, так що це будуть відчувати люди. Але одразу ми не готові підвищити усім пенсії, бо 12 млн пенсіонерів. Тому ми розбили їх на такі категорії: спочатку ми підвищимо пенсії від 400 до 1100 грн пенсіонерам у віці понад 80 років, потім ми будемо знижувати цей вік - 75+, 70+ і далі», - пояснив президент.

Зеленський наголосив, що обіцяна епоха бідності закінчиться за його каденції, а ухвалені закони мають цьому сприяти.

«Ми все робимо, крок за кроком. Гроші ж вони не падають із неба. Ми ухвалили багато законів пов'язаних із демонополізацією, деолігархізацією й інші. Це дійсно буде поповнювати бюджет», - зауважив він.

Нагадаємо, пенсії в Україні почнуть нараховувати по-новому.

До перерахунку кілька разів на рік українці вже звикли, але виявляється, що деякі пенсії перераховують щомісяця. У пенсійному фонді розповіли, кого стосується такий перерахунок.

Як повідомлялося, у зв’язку зі зміною прожиткового мінімуму Пенсійний фонд України перерахує пенсії з 1 грудня.