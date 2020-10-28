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    Авто

    Перша партія Tesla Model 3 прямує до Європи

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    До Європи прямує 7 тис. автомобілів - Перша партія Tesla Model 3 прямує до Європи
    До Європи прямує 7 тис. автомобілів

    Перші продажі електрокарів розпочнуться вже наприкінці листопада у Німеччині, Франції, Італії, Нідерландах, Португалії, Швейцарії та Швеції

    Перша партія з семи тисяч Tesla Model 3 вирушила з Шанхайського порту у напрямку бельгійського Зебрюге. Про це пише Ліга.Бізнес із посиланням на китайське видання The Paper.

    «Шанхайська гігафабрика Tesla, потужностей якої вистачає на виробництво 250 тисяч електрокарів на рік, почала експортувати авто у Європу.  Перші продажі розпочнуться вже наприкінці листопада у Німеччині, Франції, Італії, Нідерландах, Португалії, Швейцарії та Швеції», – йдеться у повідомленні. 

    Зазначається, що фабрика розпочала роботу у 2019 році і наразі виробляє близько чотирьох тисяч авто на тиждень.

    Усього з початку року було зібрано майже 150 тисяч електроавтомобілів.

    На китайському ринку ціна Tesla Model 3 встановлена на рівні $37 тисяч.

    Нагадаємо, Tesla відкликає понад 29000 електромобілів в Китаї через неякісну підвіску.

    Європа бізнес Електромобілі Tesla
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