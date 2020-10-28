Перша партія Tesla Model 3 прямує до Європи



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До Європи прямує 7 тис. автомобілів

Перші продажі електрокарів розпочнуться вже наприкінці листопада у Німеччині, Франції, Італії, Нідерландах, Португалії, Швейцарії та Швеції

Перша партія з семи тисяч Tesla Model 3 вирушила з Шанхайського порту у напрямку бельгійського Зебрюге. Про це пише Ліга.Бізнес із посиланням на китайське видання The Paper.

«Шанхайська гігафабрика Tesla, потужностей якої вистачає на виробництво 250 тисяч електрокарів на рік, почала експортувати авто у Європу. Перші продажі розпочнуться вже наприкінці листопада у Німеччині, Франції, Італії, Нідерландах, Португалії, Швейцарії та Швеції», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фабрика розпочала роботу у 2019 році і наразі виробляє близько чотирьох тисяч авто на тиждень.

Усього з початку року було зібрано майже 150 тисяч електроавтомобілів.

На китайському ринку ціна Tesla Model 3 встановлена на рівні $37 тисяч.

Нагадаємо, Tesla відкликає понад 29000 електромобілів в Китаї через неякісну підвіску.