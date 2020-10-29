Українцям нагадали, які податки необхідно сплатити до 30 жовтня



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30 жовтня спливає термін сплати низки податків

30 жовтня є останнім терміном для сплати за ІІІ квартал 2020 року єдиного податку платниками четвертої групи

У п'ятницю, 30 жовтня, спливає термін сплати податкових зобов’язань за вересень 2020 року.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у місті Києві.

Відтак, які податки необхідно оплатити:

податок на додану вартість;

акцизний податок;

плата за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян);

рентна плата за:

користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;

користування радіочастотним ресурсом України;

транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;

транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

Крім цього, 30 жовтня 2020 року є останнім терміном для сплати за ІІІ квартал 2020 року єдиного податку платниками четвертої групи, йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Податкова зменшила розмір штрафів за порушення платниками ПДВ граничного строку.