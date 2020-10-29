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    Економіка та фінанси

    Українцям нагадали, які податки необхідно сплатити до 30 жовтня

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    30 жовтня спливає термін сплати низки податків - Українцям нагадали, які податки необхідно сплатити до 30 жовтня
    30 жовтня спливає термін сплати низки податків

    30 жовтня є останнім терміном для сплати за ІІІ квартал 2020 року єдиного податку платниками четвертої групи

    У п'ятницю, 30 жовтня, спливає термін сплати податкових зобов’язань за вересень 2020 року.

    Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у місті Києві.

    Відтак, які податки необхідно оплатити:

    • податок на додану вартість;
    • акцизний податок;
    • плата за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян);
    • рентна плата за:
    • користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
    • користування радіочастотним ресурсом України;
    • транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;
    • транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.

    Крім цього, 30 жовтня 2020 року є останнім терміном для сплати за ІІІ квартал 2020 року єдиного податку платниками четвертої групи, йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Податкова зменшила розмір штрафів за порушення платниками ПДВ граничного строку.

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