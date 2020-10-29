Українцям нагадали, які податки необхідно сплатити до 30 жовтня
30 жовтня є останнім терміном для сплати за ІІІ квартал 2020 року єдиного податку платниками четвертої групи
У п'ятницю, 30 жовтня, спливає термін сплати податкових зобов’язань за вересень 2020 року.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної податкової служби у місті Києві.
Відтак, які податки необхідно оплатити:
- податок на додану вартість;
- акцизний податок;
- плата за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) (крім громадян);
- рентна плата за:
- користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини;
- користування радіочастотним ресурсом України;
- транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами територією України;
- транзитне транспортування трубопроводами аміаку територією України.
Крім цього, 30 жовтня 2020 року є останнім терміном для сплати за ІІІ квартал 2020 року єдиного податку платниками четвертої групи, йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Податкова зменшила розмір штрафів за порушення платниками ПДВ граничного строку.