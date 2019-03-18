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    Економіка та фінанси

    Перший член Кабміну подав декларацію за минулий рік

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    Зарплата Ігоря Насалика за 2018 рік склала&nbsp;547 433 гривні - Перший член Кабміну подав декларацію за минулий рік
    Зарплата Ігоря Насалика за 2018 рік склала 547 433 гривні

    Загальні доходи міністра енергетики і вугільної промисловості склали у 2018 році 3,2 млн грн

    Міністр енергетики і вугільної промисловості Ігор Насалик першим серед членів Кабінету міністрів подав декларацію про доходи за 2018 рік. Його доходи склали 3,2 млн гривень, а його дружини - 2,6 млн гривень. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

    Так, 547 433 гривні його доходу склала зарплата міністра, решта суми - банківські відсотки.

    Його дружина отримала 2 215 910 гривень доходу від підприємницької діяльності, ще 210 804 гривні - від здачі майна в оренду, 22 282 гривні - страхові виплати, 117 414 гривень - банківські відсотки.

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    Міністр задекларував 72 586 доларів і 555 474 гривні готівкою, дружина - 10 тисяч доларів і 700 тисяч гривень.

    На рахунках у банках Насалик зберігає 1,3 млн доларів і 40 226 гривень, а його дружина - 1 134 474 гривні.

    При цьому в минулорічній декларації він вказав 12,7 млн гривень в Ощадбанку, 1,3 млн гривень і 1 тис. доларів у ПриватБанку, 776 тис. доларів - в Укргазбанку.

    В іншому дані декларації не відрізняються від поданих за 2017 рік.

    Нагадаємо, у лютому КСУ опублікував рішення про скасування статті Кримінального кодексу України про незаконне збагачення. Правозахисники зазначили, що рішення КСУ визначає повну амністію для всіх посадових осіб із сумнівними доходами.

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