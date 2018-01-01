У січні залишки коштів у казні зросли майже вчетверо

За перший місяць нового року залишки коштів зросли на 15 млрд грн

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на початок лютого 2018 року становили 20,1 млрд грн. Про це повідомила Державна казначейська служба України в четвер, 1 лютого За її даними, за перший місяць нового року вони зросли в 3,9 разу, або на 15 млрд грн, однак рік тому на ЄКР коштів було набагато більше - 34,87 млрд грн, і за січень-2017



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Кошти на казначейському рахунку зросли

За перший місяць нового року залишки коштів зросли на 15 млрд грн

Залишки коштів на Єдиному казначейському рахунку на початок лютого 2018 року становили 20,1 млрд грн. Про це повідомила Державна казначейська служба України в четвер, 1 лютого

За її даними, за перший місяць нового року вони зросли в 3,9 разу, або на 15 млрд грн, однак рік тому на ЄКР коштів було набагато більше - 34,87 млрд грн, і за січень-2017 вони збільшилися на 20,6 млрд грн.

Як повідомлялося, в грудні залишки на ЄКР знизилися на 49 млрд грн.

Згідно з даними Національного банку, який поки що безуспішно закликає уряд і місцеві органи влади витрачати бюджетні кошти протягом року більш рівномірно, залишки коштів на кореспондентських і транзитних рахунках банків у січні зросли на 22,3%, або на 8,35 млрд грн - до 45,84 млрд грн проти 45,35 млрд грн роком раніше.

Казначейський рахунок формується з податків, зборів, інших платежів державного бюджету і є основним рахунком держави для проведення фінансових операцій і управління коштами державного та місцевих бюджетів.

Джерело: Інтерфакс-Україна