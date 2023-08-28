Рада готується ввести новий податок: кому доведеться розщедритись

Отримані кошти народні депутати планують витратити на оборону нашої країни

У Раді зареєстровано законопроєкт №9656 про тимчасове оподаткування надприбутків банків. Додатково пропонується оподаткувати чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (+до сплати податку на прибуток підприємств). Один із ініціаторів законопроєкту – народний депутат Данило Гетманцев.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами парламентаря, за першу половину поточного року відсоткові доходи фінустанов досягли 141 млрд грн, серед яких від операцій із державними цінними паперами – 73,5 млрд грн.

Гетманцев зазначив, що порівняно з першою половиною 2021 року чисті відсоткові доходи вони зросли на 75% та склали 93,6 млрд грн. Депутат додав, що в результаті нарощування операцій із державними цінними паперами банки отримали можливість отримати рекордні прибутки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Автори законопроєкту пропонують запровадити податок на чистий процентний дохід банків за ставкою 5% (додатково до сплати податку на прибуток). На їхню думку, у разі прийняття документа додаткові надходження до бюджету за 2023 рік можуть становити близько 10 млрд грн.

Данило Гетманцев підкреслив, що податок на надприбутки, у разі ухвалення закону, діятиме протягом 2024-2026 років. Отримані кошти мають намір направити до загального фонду бюджету та використати для зміцнення обороноздатності країни.

Народний обранець розповів, що такий підхід вже діє в європейських країнах – Іспанії, Чехії, Литві, Угорщині.

Нагадаємо, від 1 жовтня 2023 року для підприємців повертаються штрафи за відсутність касового апарату. Голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев розповів, що будуть впроваджені великі штрафи за невстановлення касових апаратів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також ми розповідали, що президент Володимир Зеленський заявив, що не можна прикривати відмову від сплати податків допомогою Збройним силам України. Гарант додав, що радіє тому, що зараз бізнес почав розмовляти і є якісь кроки вперед.