Підписання угоди про створення найбільшої у світі зони вільної торгівлі провалилося



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Лідери країн-учасниць саміту АСЕАН і генсек ООН у Бангкоку

Учасники переговорів Асоціації держав Південно-Східної Азії не змогли дійти єдиної думки через Індію

Учасникам триденного саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Бангкоку не вдалося підписати угоду про створення найбільшої у світі зони вільної торгівлі.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«Учасники переговорів не змогли дійти єдиної думки через Індію, яка висловила стурбованість наслідками можливого припливу недорогих китайських товарів для місцевих компаній. Індійська сторона висунула нові вимоги, яким «важко відповідати», - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, підписання угоди про створення зони вільної торгівлі, ініціатором якого виступив Китай, відкладено до лютого 2020 року.

Угода охоплює десять членів АСЕАН, а також Австралію, Індію, КНР, Нову Зеландію, Південну Корею і Японію - на частку цих країн припадає третина світової економіки та майже половина населення планети.

Гостем на саміті виступив генеральний секретар ООН. Він закликав до конкретних заходів для захисту клімату. Зокрема, міжнародній спільноті слід припинити використовувати вугілля як енергоносій, підкреслив Антоніу Гутерріш.

За його словами, мільярди доларів грошей платників податків неприпустимо спрямовувати на субсидування отримання електроенергії з викопних видів палива. Це призведе лише до збільшення числа ураганів, тропічних захворювань і конфліктів, додав генсек ООН.

До слова, Світова організація торгівлі (СОТ) дозволила Китаю ввести мита на американські товари і послуги в розмірі понад $3,5 млрд на рік.