Україна погодилася виконати рішення СОТ щодо митної суперечки з Росією – ЗМІ



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Україна просить попросила час на виконання рішення з програного РФ позову про мита

Україна висловила намір виконати висновки СОТ щодо її спору з Росією з антидемпінгових заходів, введених на нітрат амонію з Росії

Україна на засіданні Органу з вирішення спорів Світової організації торгівлі, яке відбулося в Женеві, погодилася виконати рішення з програного Росії позову про мита на нітрат амонію, але попросила надати їй на це час.

Про це за підсумками засідання повідомив один з торгових представників у Женеві, який говорив на умовах анонімності, пише «Сегодня».

«Україна зробила заяву, висловивши намір виконати висновки СОТ щодо її спору з Росією з антидемпінгових заходів, введених на нітрат амонію з Росії. Україна заявила, що їй потрібно розумний період часу для виконання рішення», – цитує джерело ЗМІ.

Як зазначив експерт, на засіданні «Росія вітала заяву України і повідомила, що готова обговорювати це питання з Україною».

Нагадаємо, у 2008 році Україна ввела антидемпінгові мита відносно російської аміачної селітри на рівні 11,91% терміном на п'ять років.

У 2014 році мита були збільшені в три рази – до 36,03% (тільки для компанії «Дорогобуж» вона склала 20,51%), а термін їх дії продовжений на п'ять років.

Росія ініціювала спір проти України у травні 2015 року. Оскаржувалася так звана методика «енергокоректування», що застосовується для розрахунку собівартості російської продукції, при якій замість цін на енергоносії на російському ринку використовуються ціни на ринках третіх країн.

У липні 2018 року арбітражний орган СОТ ухвалив рішення на користь Росії у справі про нітрат амонію, а в серпні Україна оскаржила його. Апеляційний орган організації підтвердив його у вересні 2019 року.