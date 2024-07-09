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Підвищення акцизів на пальне. Глава «SaveФОП» оцінив наслідки для економіки

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Підвищення акцизів на пальне. Глава «SaveФОП» оцінив наслідки для економіки
Експерт наголосив, що здорожчання пального призведе передусім до підвищення цін на всі товари та послуги для українців
фото: depositphotos.com

Подорожчання пального доб’є українську економіку та громадян – Доротич

Підвищення акцизів на пальне, яке ініціює влада, призведе до здорожчання усіх товарів та послуг, і вимиє останні гроші з економіки та кишень громадян. Про це заявив голова руху «SaveФОП» Сергій Доротич, коментуючи прийнятий Верховною Радою у першому читанні законопроєкт, який передбачає подорожчання бензину та дизелю до 2028 року.

«Підвищення акцизу на пальне – це вбивче рішення. Вже сьогодні ми маємо пальне у роздріб дорожче, ніж, наприклад, у сусідніх Румунії і Болгарії. Це при нашому рівні економіки – просто цвях у домовину підприємства і вимивання останніх копійок з гаманців українців», – заявив Доротич.

Він нагадав, що Україна вже має величезну проблему із транспортними перевезеннями, адже через мобілізацію та міграцію у нас катастрофічно не вистачає водіїв.

«Через це тарифи на перевезення вантажів зростають в арифметичній прогресії. До цього зараз добавляється вартість палива. Також треба не забувати, як нам влада в особі пана Гетманцева розказувала, що при поверненні ПДВ зростання цін на паливо не буде, а відбулося діаметрально протилежне. Так буде і зі збільшенням акцизів», – переконаний Доротич.

Експерт наголосив, що здорожчання пального призведе передусім до підвищення цін на всі товари та послуги для українців, і запустить новий виток інфляції, яка може остаточно добити економіку.

«Це просто здорожчання в кінцевому випадку роздрібної ціни на товари і послуги. А у сьогоднішніх українських реаліях – це просто добити конаючу економіку і добити українців, які вже зневірені й знекровлені. Нічого гарного з цього не буде», – резюмував Доротич.

Нагадаємо, Рада прийняла у першому читанні закон, через який уже з 1 липня 2024 року різко збільшується вартість бензину та дизеля для споживачів – як для промисловості, так і для фізичних осіб на АЗС. Бензин подорожчає мінімум на 1,5 грн/л, а дизельне пальне – на 2,0 грн/л. При тому, що у травні 2022 року бензин коштував 25 грн/літр. Від початку повномасштабки це підвищення стане вже третім.

Читайте також: Асоціації власників малого та середнього бізнесу попередила про наслідки підвищення акцизів на пальне
Теги: тарифи бензин Україна пальне дизельне пальне підвищення цін

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