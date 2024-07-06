Міноборони пояснило, як часто українцям треба проходити ВЛК

ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на

Чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані носити з собою військово-обліковий документ

В Україні продовжується повномасштабна війна, а це означає, що правила проходження військово-лікарської комісії відрізнятимуться від тих, що діяли в мирний час. Зокрема, всі військовозобов'язані українці мають проходити ВЛК раз на рік. Про це заявив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефір телемарафону.

«ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на рік і про це треба пам'ятати, бо в мирний час – раз на 5 років така норма діє, але наразі ми, на жаль, живимо в умовах війни, яка триває», – зазначив він.

Нагадаємо, що у період воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані носити з собою військово-обліковий документ. Перевірити його можуть не тільки представники ТЦК та СП, але й поліцейські і прикордонники.

Нагадаємо, Україна розширила мобілізацію та має на меті мобілізувати 200 тис. осіб до кінця року.

Раніше Міністерство оборони відзначало позитивну динаміку темпів мобілізації в Україні. Ситуація значно краща порівняно з березнем та лютим

Зокрема, військовозобов'язані громадяни України можуть за лічені хвилини оновити свої військово-облікові дані в ТЦК та СП, ЦНАПах та у застосунку «Резерв+», тому продовжувати терміни оновлення даних ще на три місяці недоцільно.

До слова, до війська можуть мобілізувати осіб віком до 25 років, якщо вони набули статус військовозобов'язаного, зокрема проходили строкову службу, навчалися на військовій кафедрі або мали військовий квиток з позначкою «не придатний до служби у мирний час».

Як повідомлялося, понад три тисячі українських в’язнів уже отримали умовно-дострокове звільнення та направлені до військових частин для проходження військової підготовки.