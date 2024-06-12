Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна здобула подвійний подіум у чоловічих стрибках у висоту на Євро-2024

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Україна здобула подвійний подіум у чоловічих стрибках у висоту на Євро-2024
Українські спортсмени гідно виступили на змаганнях
фото з відкритих джерел

Владислав Лавський і Олег Дорощук вперше в кар'єрі стали призерами чемпіонату Європи

Українські стрибуни у висоту Владислав Лавський і Олег Дорощук піднялися на п'єдестал чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики.

На континентальній першості в італійському Римі «срібло» здобув Лавський, а Дорощук став бронзовим призером. 24-річний Лавський подолав планку на висоті 2,29 метра, таким чином повторивши особистий рекорд. А 22-річний Дорощук показав результат 2,26 метра.

Єдиним, хто зумів обійти українців, став італієць Джанмарко Тамбері з результатом 2,34 метра.

Для обох українських стрибунів це перші в кар'єрі медалі на рівні чемпіонату Європи. Це також другий подвійний подіум України у чоловічих стрибках у висоту в історії чемпіонатів Європи.

Загалом у скарбничці збірної України вже шість нагород на Євро-2024 з легкої атлетики: одна золота, одна срібна та чотири бронзові.

Нагадаємо, Україна вже здобула подвійний подіум у жіночих стрибках у висоту на Євро-2024 з легкої атлетики: Ярослава Магучіх виграла «золото», а Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою.

До слова, Людмила Оляновська принесла «бронзу» збірній України в перший день чемпіонату Європи з легкої атлетики.

Читайте також: «Патли повириваю». Магучіх прокоментувала спілкування з росіянкою, яка виступає за Кіпр
 
Теги: рекорд Україна Джанмарко Тамбері подіум золото Олег Дорощук медалі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інвесторів відлякує невідомість, проблема системних боргів і часті наміри державних органів влади змінити правила роботи на ринку
Інвестори обґрунтували для ЄБРР негативні наслідки зміни механізму підтримки зеленої енергетики
10 червня, 18:25
У Берліні за участі президента України Володимира Зеленського та канцлера ФРН Олафа Шольца стартувала Конференція з відновлення України
Витримати та виграти протистояння путінській Росії – це комплексна робота
Вчора, 14:00
Нині триває 826-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 29 травня 2024 – Генштаб ЗСУ
29 травня, 08:24
В Україні побільшало диких тварин
Становлять загрозу для людей: в Україні побільшало диких тварин 
14 травня, 13:53
Основні зусилля ворог зосередив на напрямку Стрілеча-Липці та на захоплені Вовчанська
Естонська розвідка припустила, яка ціль російського наступу в Харківській області
17 травня, 20:49
Зеленського прийме португальський президент Марсело Ребела де Соуза
28 травня Зеленський відвідає Бельгію, щоб підписати безпекову угоду
28 травня, 02:01
Колаборанти, які живуть на окупованих територіях, користуватися двома паспортами, в тому числі паспортом громадянина України
Глава Запорізької ОВА вимагає анулювати паспорти у частини громадян з окупованих територій
3 червня, 08:52
Країна-агресор продовжить наступальні операції, які можуть тривати більшу частину року
Американська зброя поки не зупинила наступ РФ – The New York Times
8 червня, 02:50
Російські війська лише незначно просунулися вперед після взяття Авдіївки в лютому 2024 року
Bloomberg: Путіну бракує часу для досягнення прориву в Україні
8 червня, 11:41

Новини

Україна здобула подвійний подіум у чоловічих стрибках у висоту на Євро-2024
Україна здобула подвійний подіум у чоловічих стрибках у висоту на Євро-2024
Після поразки Молдови Санду вийшла на поле поспілкуватися з футболістами збірної України
Після поразки Молдови Санду вийшла на поле поспілкуватися з футболістами збірної України
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
Календар усіх матчів Євро-2024: час та місце проведення поєдинків
Збірна України з футболу розгромила Молдову в товариському матчі
Збірна України з футболу розгромила Молдову в товариському матчі
Дитячий хор потужно виконав гімн України в Кишиневі перед футбольним матчем
Дитячий хор потужно виконав гімн України в Кишиневі перед футбольним матчем
Довбик близький до переходу в іспанський гранд – ЗМІ
Довбик близький до переходу в іспанський гранд – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
«Патли повириваю». Магучіх прокоментувала спілкування з росіянкою, яка виступає за Кіпр
19K
У Запоріжжі чоловік застрелив чиновника
7653
Витік даних із НАБУ. Слідство арештувало майно дітей ексчиновника і детектива
7478
Хто зливав інформацію з НАБУ? Слідство залізло у планшет п’ятирічної дитини
5643
Тріумф Фаріон. Мовознавиця показала відео свого повернення у «Львівську політехніку»
4407
Саміт миру: швейцарське ЗМІ розкрило зміст підсумкової заяви

Новини

Сталева ластівка. Штучний інтелект згенерував логотип Сил безпілотних операцій
Вчора, 21:14
Командувач сил безпілотних систем: У нас не буде «єдиного шахеда» – і це добре
Вчора, 19:33
Офіс генпрокурора розказав, як бореться з тіньовим експортом зерна
Вчора, 16:14
Прессекретар Шольца заявив, що в Німеччині не буде позачергових виборів
10 червня, 18:12
СБУ затримала агента ФСБ: збирав дані про військові виші Одеси та Житомира
10 червня, 16:04
Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї
10 червня, 13:43

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua