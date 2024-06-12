Україна здобула подвійний подіум у чоловічих стрибках у висоту на Євро-2024

Владислав Лавський і Олег Дорощук вперше в кар'єрі стали призерами чемпіонату Європи

Українські стрибуни у висоту Владислав Лавський і Олег Дорощук піднялися на п'єдестал чемпіонату Європи-2024 з легкої атлетики.

На континентальній першості в італійському Римі «срібло» здобув Лавський, а Дорощук став бронзовим призером. 24-річний Лавський подолав планку на висоті 2,29 метра, таким чином повторивши особистий рекорд. А 22-річний Дорощук показав результат 2,26 метра.

Єдиним, хто зумів обійти українців, став італієць Джанмарко Тамбері з результатом 2,34 метра.

Для обох українських стрибунів це перші в кар'єрі медалі на рівні чемпіонату Європи. Це також другий подвійний подіум України у чоловічих стрибках у висоту в історії чемпіонатів Європи.

Загалом у скарбничці збірної України вже шість нагород на Євро-2024 з легкої атлетики: одна золота, одна срібна та чотири бронзові.

Нагадаємо, Україна вже здобула подвійний подіум у жіночих стрибках у висоту на Євро-2024 з легкої атлетики: Ярослава Магучіх виграла «золото», а Ірина Геращенко стала бронзовою призеркою.

До слова, Людмила Оляновська принесла «бронзу» збірній України в перший день чемпіонату Європи з легкої атлетики.