Асоціації власників малого та середнього бізнесу попередила про наслідки підвищення акцизів на пальне

Рада прийняла у першому читанні закон, через який уже з 1 липня 2024 року різко збільшується вартість бензину та дизеля для споживачів – як для промисловості

«Це великий удар для населення та бізнесу» – голова Асоціації Руслан Соболь

Підвищення акцизів на бензин та дизель – це масований удар по підприємствах малого та середнього бізнесу, яке зараз має користуватися дизельними генераторами через відключення світла. Також це ударить по населенню – адже саме населення у результаті платитиме більше. Про це заявив голова Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь.

«Йде масований тиск на малий та середній бізнес, і незахищені прошарки населення. Це очевидно. З однієї у нас сторони війна, а з іншої сторони – економічна війна. Звісно, бізнес просто так не здасться і буде намагатися виживати. А як? Бо він буде транслювати ці податки, мита і все, що стосується затратної частини, у ціну. І ми з вами, як споживачі, будемо за все платити дорожче – за хліб, за проїзд у транспорті, за послуги лікаря і т.д. Ну а ті, чиї продукти і послуги стануть неконкурентними – змушені будуть закритися», – пояснив Соболь.

Він наголосив: пальне у Європі вже коштує дешевше, ніж в Україні, тож будь-які аргументи щодо того, що збільшення акцизів вимагає ЄС, втрачають свою актуальність.

«Ціни в Європі на пальне нижчі, ніж в Україні. Яке розпорядження Євросоюзу може таке вимагати? Тобто, Євросоюз, дотуючи українську державу, будучи свідомим того, що Україна не може як самостійний міжнародний партнер сьогодні виконувати зобов’язання не те що міжнародні, а й внутрішні, змушує нас підвищити акцизи? Це абсурд», – наголосив Соболь.

Нагадаємо, Рада прийняла у першому читанні закон, через який уже з 1 липня 2024 року різко збільшується вартість бензину та дизеля для споживачів – як для промисловості, так і для фізичних осіб на АЗС. Бензин подорожчає мінімум на 1,5 грн/л, а дизельне пальне – на 2,0 грн/л. При тому, що у травні 2022 року бензин коштував 25 грн/літр. Від початку повномасштабки це підвищення стане вже третім.

Раніше керівник Секретаріату Ради підприємців при Кабінеті Міністрів Андрій Забловський заявив, підвищення акцизу на бензин та дизпаливо у короткостроковій перспективі дасть ефект і забезпечить збільшення надходжень до бюджету, але у довгостроковій це призведе до зменшення надходжень, тому що зростуть обсяги тіньового ринку та «бодяжного» пального.